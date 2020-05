Más de 30 nuevos positivos acercan a Zamora a los 1.000 casos de coronavirus

Zamora despide su novena semana de confinamiento rozando el millar de casos de coronavirus. En concreto, la provincia cuenta con más de 993 que han contraído el virus, 32 más que en la jornada de ayer. En realidad, según el informe de Sanidad, hay 25 nuevos casos pero 32 tienen el diagnóstico confirmado con un test PCR.

Un desajuste que viene producido por el retraso en los resultados de las pruebas, según explica la propia Junta de Castilla y León para la estadística de Zamora y otras tres provincias, entre ellas Burgos y León, donde también los PCR superan a los nuevos positivos.

"Los datos de nuevas confirmaciones mediante PCR en Burgos, León, Salamanca y Zamora suman pacientes anteriormente confirmados mediante test rápidos a los que, por distintos motivos, se les ha realizado posteriormente PCR, siendo éstas positivas, por lo que han pasado a computarse en ese apartado estadístico".

Siguiendo con el parte que la Consejería de Sanidad elabora diariamente, no hay que lamentar ninguna muerte en hospitales ya que el número de fallecimientos se mantiene invariable en 85 por tercer día consecutivo. No obstante, las altas se estancan. Los pacientes hospitalizados por coronavirus continúan ingresados en los centros hospitalarios de la provincia ya que no se ha registrado ningún alta en las últimas 24 horas. En total, 322 pacientes han vencido la enfermedad desde que comenzó la crisis sanitaria.