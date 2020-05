El tercer lote de mascarillas defectuosas hace estallar a los sanitarios de Zamora

Hasta tres veces en el último mes y medio han recibido los sanitarios zamoranos mascarillas defectuosas o que no cumplen con las mínimas condiciones de seguridad para enfrentarse al COVID-19. Las "Garri Galaxi", adquiridas por Sanidad, fueron retiradas en abril. Las "NK95 Subolun y Moloven", adquiridas por la Junta, la semana pasada. Y ayer mismo los trabajadores del Virgen de la Concha vieron como se les retiraban las mascarillas "KN95 Sejmek FFP2", con las que han venido trabajando en los últimos días. Estos tres lotes se suman a otro, en este caso de guantes, que también han sido utilizados por el mismo personal sanitario que se encarga de tratar a los enfermos con coronavirus. Una situación "inadmisible" a juicio de los afectados.

El rostro de la protesta fue ayer Juan Bartual, facultativo del servicio de Otorrino del hospital zamorano. "Es como enviar a un GEO con un chaleco antibalas falso. No solo nos arriesgamos nosotros. Arriesgamos a nuestras familias y a nuestros pacientes. Yo he tenido pacientes que han fallecido, que se estaban recuperando y han fallecido por culpa del coronavirus. Gente que ha luchado contra un cáncer y que ha muerto cuando parecía que superaba la enfermedad. Es una situación muy dura porque piensas, vista la protección que nos dan, si no serás tú el que está contagiando a la gente", reflexiona Bartual, que ayer se desnudó frente a la puerta del complejo hospitalario zamorano con un cartel que decía "Desnudos frente al COVID-19".

El caso de los equipos de protección "fake" está ya en conocimiento de la Inspección de Trabajo gracias a Comisiones Obreras. El sindicato exige al servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo que se implante un procedimiento para verificar la validez y la seguridad de los equipos de protección antes, evidentemente, de que sean entregados al personal sanitario para su uso. "No podemos permitir que vuelva a cometerse una negligencia de este calibre por parte de los responsables de prevención de la Gerencia Regional de Salud", asegura el sindicato a través de su rama Sociosanitaria. CC OO no entiende cómo es posible que, dos meses después de la declaración del estado de alarma, Sacyl aún no haya implementado un procedimiento adecuado para comprobar que los equipos que se reparten no ponen en peligro la salud ni de trabajadores ni de pacientes. El sindicato estudia llevar el caso ante la Fiscalía por una posible vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Sería la tercera demanda a la que se enfrentaría Sanidad en Zamora, ya que se sumaría a la que presentó el sindicato médico -también referente a los equipos de protección- y la presentada por UGT sobre la gestión de las residencias de ancianos, que también señala a Sanidad.

Por su parte, el sindicato CSIF exige saber los nombres del personal que ha trabajado usando estos equipos de protección para que se les realice de inmediato un test, aunque ya se les haya hecho con anterioridad, que garantice que no están contagiados. "Es indecente que el personal sanitario, que tanto se está sacrificando, tenga que soportar un riesgo añadido por la mala gestión de sus responsables", dice CSIF.