Protesta de los médicos zamoranos: "Desnudos frente al coronavirus"

Los trabajadores sanitarios del Hospital Virgen de la Concha han celebrado esta mañana una concentración en la puerta principal del centro en recuerdo a los compañeros fallecidos durante la pandemia y han escenificado su hartazgo por las deficiencias de los equipos de protección suministrados por la Junta de Castilla y León. "Estamos desnudos frente al virus", ha denunciado un médico del hospital a la vez que se quitaba la ropa en señal de protesta. "Hoy ha sido la tercera vez que me han retirado un lote de mascarillas porque no cumplen los requisitos técnicos. Esto no tiene sentido. Es como mandar a un GEO con un chaleco antibalas de papel. Nos arriesgan a nosotros y nosotros ponemos en riesgo a pacientes y familia", lamenta Juan Bartual, del servicio de Otorrino del Virgen de la Concha.

Los sanitarios hacen así visible su indignación con lo sucedido en las últimas semanas. Desde mediados de abril se han retirado del Virgen de la Concha tres lotes de mascarillas, todas compradas en China, que no reunían los requisitos de seguridad exigibles. En los últimos días también se han retirado cientos de guantes que no eran impermeables al virus y que han sido usados por trabajadores del hospital mientras trataban a enfermos con coronavirus.