El comercio clama contra la ley que permite las rebajas solo en tiendas online

Rebajas: no en tienda pero sí a través de Internet. Esta parece ser la línea que sigue la legislación con la que el Gobierno empieza a afrontar la llamada "desescalada", una línea que choca frontalmente con los planteamientos del comercio zamorano. Con todo, como sucede con el BOE en los últimos tiempos, hay que hilar muy fino. "Los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus inmediaciones. Esta restricción no afectará a las ventas en rebaja ni tampoco ventas en oferta o promoción que se realicen a través de la página web", dice textualmente el boletín.

"Los comerciantes rechazamos frontalmente este medida", asegura Ruperto Prieto, presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios del Comercio -Azeco- en declaraciones a este diario. Para la patronal del comercio zamorano el hecho de que las rebajas no existan en la calle pero sí en la web, donde buena parte del pequeño comercio no tiene presencia, supone "un ejemplo clarísimo de competencia desleal" contra los pequeños negocios. Si la próxima temporada de rebajas llega en estas condiciones, "unido a la situación actual que atraviesa el sector, podemos estar ante el cierre anunciado de decenas de negocios en la provincia de Zamora", asegura Prieto. "Estamos en un momento en el que se debe empujar al pequeño comercio, y teniendo en cuenta que uno de los grandes competidores es el comercio online, no podemos entender que se potencie a las grandes empresas a costa de hundir a los pequeños empresarios", razonan desde Azeco.

"La situación es sumamente injusta, tanto que no tenemos muchas dudas de que el Gobierno acabará rectificando", asegura Ruperto Prieto, "para intentar salvaguardar los empleos, que es algo con lo que todo el mundo está en estos momentos muy concienciado".

Azeco asegura que promocionar las rebajas y la compra por Internet, unido a la liberalización de los periodos de promociones vigente en los últimos años, puede convertirse en la puntilla de un sector que está sufriendo como pocos el parón económico provocado por el COVID-19. "Nosotros defendemos unos periodos de rebajas como los que han existido siempre. Acotados en el tiempo, para que todos podamos competir en igualdad de condiciones. Liberalizar las rebajas se ha traducido en una caída importante de las ventas durante este periodo, ya que solo las grandes empresas pueden ampliar los periodos de promociones, lo que rompe el mercado", dice Azeco.