Guarido sobre el vídeo "¡Qué gilipollas es!": "Verde y en botella"

El vídeo en el que se escucha "¡Qué gilipollas es!" al término del pleno telemático celebrado este martes en el Ayuntamiento de Zamora ha llegado a ojos y oídos del alcalde de Zamora, Francisco Guarido, que asume que "el insulto iba dirigido a mí, puesto que fui yo el que despidió el pleno". A su juicio, la voz femenina procede de uno de los grupos de la oposición, ya que "cuando uno habla o habla alguien que está con él se enciende el marco del cuadro de la imagen, de modo que solo hay que observar eso en el momento del insulto, verde y en botella...", concluye Guarido sin hablar de siglas pero con una clara alusión indirecta.

Consciente de los daños colatorales que ocasionan los micrófonos abiertos y los descuidos que surgen durante este tipo de conexiones, el regidor es claro: "No le doy más importancia, le podría haber pasado a cualquiera". Sin embargo, puntualiza: "El pleno no es una taberna y ella puede pensar de mí que soy un gilipollas, no se lo reprocho, pero el comentario se hace fuera de las instituciones y con los compadres".

Ante esta situación, lanza un reto para arreglar el embrollo "de forma elegante" : Dar la cara. Guarido propone "que la autora dé un paso al frente y diga 'he sido yo, lo siento, no volverá a ocurrir' y solucionado". Y es que, según Guarido, "una cosa es no escandalizarse por lo ocurrido y otra, echar tierra y olvidarse".

Aquí puedes volver a ver el vídeo de la polémica.