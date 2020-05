16 positivos en Los Tres Árboles tardaron más de un día en pasar a la zona aislada

16 nuevos residentes de la residencia de mayores Los Tres Árboles dieron positivo por coronavirus con los test rápidos realizados la semana pasada. Según ha confirmado este periódico por fuentes de la residencia, los ancianos tardaron al menos "un día y medio" en ser aislados del resto y permanecieron en una zona limpia durante este tiempo, "algo peligroso" para una de las residencias más castigadas por el brote de COVID-19. Durante este tiempo, insiste la plantilla, los positivos han permanecido en sus habitaciones, compartiéndolas en los casos en los que son estancias dobles. Tampoco conocieron los positivos hasta muchas horas después los trabajadores del centro, que realizaban su labor en estas habitaciones como si se tratara de una zona limpia cuando, en realidad, puede no serlo.

"Se nos dijo que eran personas que no presentaban síntomas, que estaban con la enfermedad prácticamente superada y que no eran prácticamente contagiosas", aseguran las fuentes consultadas. Con todo, estas personas han sido finalmente aisladas. Permanecen, eso sí, en la cafetería de la residencia, donde se vive una "situación excepcional". Once hombres y cinco mujeres conviven en esta estancia sin que exista más separación física entre ellos que "un biombo o una sábana" entre unos y otras. Cada uno tiene una cama, donde duerme y pasa la jornada, y una mesilla de noche para sus posesiones más imprescindibles. "Ni ropa para cambiarse ni nada". Los que son más válidos se asean en los baños de la cafetería, insisten las fuentes consultadas. Los que tienen más dificultades son aseados por la plantilla en la propia estancia, donde de momento siguen.

Estas 16 personas han ocupado una cafetería que ya fue estancia de varios ancianos contagiados más en las últimas semanas. Aunque la evolución de la epidemia en el centro dejó de hacer necesaria la estancia, que se desinfectó, ahora ha tenido que volver a ocuparse. La situación de entonces, dicen las fuentes consultadas por este diario (que insisten en guardar el anonimato), era peor que la de ahora. En la cafetería "hubo personas que estaban en una fase avanzada de la enfermedad conviviendo con otras que estaban mejor, sin separación física entre ellos. No es correcto que un residente tenga que ver el mal estado de un compañero sabiendo que él tiene la misma enfermedad, no es humano. Uno estaba bien y el vecino tenía una tos horrible...", aseguran.

Con todo, la plantilla asegura que los casos más graves, muchos de los que han fallecido, no acabaron sus días en la cafetería. "Era una cuestión de humanidad". Los fallecidos "han recibido cuidados de hospital, han sido cuidados hasta el final, esto tienen que saberlo las familias. No ha habido dejadez. Se les ha puesto oxígeno, suero, sedación y lo que ha sido necesario". A día de hoy el pico de la epidemia parece haber pasado. "Llevamos ya más de una semana sin ningún fallecimiento".

Vista la situación actual la discrepancia con los datos oficiales que traslada la Junta de Castilla y León es evidente. La última actualización, de ayer mismo, asegura que no hay aislados con síntomas compatibles y que no hay personas en aislamiento preventivo sin síntomas. "Con síntomas claros tenemos por lo menos a siete personas. En la unidad de Asistidos también hay gente con síntomas. Ahora mismo superamos, fácil, los 25 casos".

La residencia de mayores Los Tres Árboles es una de las más afectadas por el brote de coronavirus. Los datos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades indican que 12 residentes han muerto con diagnóstico confirmado y 14 más con síntomas compatibles. A día de hoy hay 133 internos, lo que indica que la cifra de residentes al comienzo de la epidemia era de 159 personas y que la COVID-19 ha acabado con la vida de más del 16% de los residentes. 45 residentes tienen diagnóstico positivo. Aquí sí se tienen en cuenta esos 16 test hechos la semana pasada, que sin embargo no aparecen en la estadística de aislados. 23 personas han superado la enfermedad. No hay ningún residente hospitalizado, todos siguen con su tratamiento en la residencia.