La Zamora de la fase 1 entra en la nueva etapa con pies de plomo

Cerca de un 10% de la población de la provincia accedió este lunes a la fase 1 como quien entra en casa ajena: con mucho cuidado e intentando tocar lo menos posible. Los casi 18.000 habitantes de las siete zonas básicas de salud escogidas para dar un paso más hacia la "nueva normalidad" vivieron una jornada atípica, marcada por la prudencia de la mayoría e iluminada por el alivio que ofrecieron los bares que se animaron a sacar sus terrazas a la calle. No fueron todos. Las malas previsiones económicas, la carencia de espacio para servir en la vía pública o la simple precaución echaron atrás a decenas de hosteleros, que esperarán una ocasión más propicia.

De hecho, durante la mañana, los principales bares y cafeterías del centro de Alcañices permanecían cerrados y sin previsión de ponerse en marcha durante el día. La cabecera de la comarca de Aliste, una de las zonas que estrenó este lunes la fase 1, percibió más el cambio en la apertura de ciertos comercios, aunque la clientela tampoco acudió en masa a la llamada: "He abierto hace un rato y todavía no ha entrado nadie", señalaba a eso de las diez y media de la mañana Sergio Ferreira, responsable de Calzados Emilio: "La gente no ha usado mucho las botas o las zapatillas y no vienen a por recambios", añadía.

Para este comerciante alistano, la prudencia o el miedo de la gente seguirá imperando durante unas semanas, aunque Alcañices y su entorno se mantengan como uno de los territorios que mejor han esquivado el impacto del virus: "Yo tengo otra tienda en Toro y ahí va a estar más complicado", reconocía Ferreira, más preocupado por la avalancha de hijos y nietos de la tierra que se prevé en verano.

Unos metros más abajo, por la travesía que cruza el pueblo e invade a sus vecinos con el ruido y el riesgo que traen consigo los camiones, Paquita Argüello se mantenía bien resguardada en el interior de su librería: "Sigue habiendo poco movimiento", explicaba la comerciante alistana, tras colocar un montón de periódicos. En las primeras horas, la fase 1 se parecía sospechosamente a la fase 0: "La gente tiene miedo, o más bien pánico".

A unos kilómetros de Alcañices, en la misma zona básica de salud, San Vitero entró en la nueva etapa con más alternativas para tomar el café o la caña de rigor. En un pueblo acostumbrado a recibir a diario a los amantes de la buena carne, el estado de alarma desestabilizó a varios negocios y obligó a sus responsables a echar el cierre y a acogerse a los famosos ERTE. La fase 1 supone para algunos de ellos el primer paso hacia la recuperación: "Sacamos la terraza para quien se quiera sentar y entregaremos comida para llevar", subrayaba José Martín, del Casa Fidel, que enseguida se encontraba con los primeros clientes: dos cervezas para dos mujeres que no quisieron esperar al segundo día.

A la vuelta de la esquina, Gustavo Fernández también le quitó el candado al bar Doce34. "He abierto hace algo más de una hora y ya he tenido doce o trece clientes", celebraba el responsable del negocio, castigado a nivel "económico y psicológico" por un par de meses de incertidumbre. Para él, como para algunos otros, el mero hecho de abrir suponía un desahogo necesario.

En la misma línea, Alfonso González y María Bernal abrieron su terraza en el Bar La Rueda de Carbajales de Alba, la "capital" de otra de las zonas con una incidencia lo suficientemente baja del virus como para poder dar el paso. "¡Lo que hacía que no me tomaba un vino!", exclamaba un cliente. A su lado, otro lamentaba la imposibilidad de jugar la partida o de acceder a las dependencias interiores. De momento, la terraza es el único escenario posible para alternar en esta fase. Paso a paso. "Ahora, la cerveza no sabe igual aquí que en casa", matizaba un parroquiano de otro de los bares de la localidad.

En Carbajales, la ausencia de casos ayuda a la calma entre la población. En Tábara, el ambiente está algo más enrarecido. La zona también está en la fase 1, pero algunos bares continúan cerrados. Uno de los responsables de estos negocios advertía desde su balcón que no abrirá hasta la semana que viene. "Por prevención". Al otro lado de la plaza, Maite de Dios, responsable de El Roble, un establecimiento con camas para dormir y la terraza abierta, remarcaba la importancia de empezar a tomar aire tras una etapa muy compleja. Para ella, la progresiva incorporación a la normalidad es imprescindible para un negocio que se alimenta de la vida y del movimiento.

Otra de las escenas llamativas de la comarca en este primer día de fase 1 apareció en Pozuelo. Allí, dos hombres comían tranquilamente en la terraza del Restaurante Vianco. Todo parecía normal, hasta que uno se percataba de que los comensales utilizaban platos y cubiertos de un solo uso. "Si alguien está de paso como esta gente, no les vamos a hacer quedarse en la furgoneta", razonaba el responsable del negocio, Héctor Tomás, que indicaba que la entrega de menús a domicilio había salvado mínimamente los últimos días, y que rogaba, como muchos, que se permita cuanto antes abrir el comedor, aunque sea con un aforo limitado.

En el caso de la zona de Vidriales, el bar y la tienda de Santibáñez también regresaron a la actividad. Ambos negocios se pusieron en marcha observando las medidas de seguridad establecidas. "La normalidad es absoluta", explicaba el alcalde del municipio, Claudio José Delgado, que elogiaba el esfuerzo realizado en toda la zona básica de salud durante el confinamiento.

En la Zona Básica de Salud de Villalpando el paso a la Fase 1 no supuso grandes cambios en la vida de la mayoría de los vecinos. A media mañana la afluencia por las calles de la cabecera comarcal era similar a la semana pasada. La gente salía andando o con sus bicis a comprar los alimentos necesarios, guardando una distancia prudencial y casi siempre con mascarilla. Los bares de la carretera de Rioseco aún permanecían cerrados, igual que el Abeto Rojo, en la calle Altasangre.

El propietario de este mesón, Andrés Feliz , se encontraba en el interior de su establecimiento esperando a un equipo de desinfección que aplicaría un tratamiento de ozono para poner el establecimiento a punto, pero no para hoy ni para mañana, sino para la fase 2, cuando le permitan abrir el comedor. "Aunque solo pueda tener la mitad de las mesas, por lo menos podré dar comidas y hacer hasta 100 euros de caja si se da bien, pero la terraza sola no me sale rentable por muchas cañas que sirva", explica este hostelero que, a pesar de todas las dificultades, agradece las ayudas pública que están percibiendo los autónomos del sector durante el estado de alarma, "que en un pueblo como Villalpando, y sin tener que pagar el local porque es nuestro, al menos nos dan para salir adelante, no nos podemos quejar".

Otra institución que ha salido al rescate de los hosteleros es el Ayuntamiento de Villalpando, que no solo renuncia a cobrar este año las tasas de terrazas sino que además no pondrá restricciones para que los bares puedan ocupar más espacio del habitual al tener que cumplir una separación de dos metros entre mesa s.

A pesar de ello, ayer solo se animaron a instalar sus terrazas dos establecimientos de la Plaza Mayor: el bar Burgos y la cafetería Silvia. El Ideal permanecía cerrado. En el ágora villalpandina sí se notaba algo la "alegría" de la Fase 1, con una docena de mesas llenas hacia la una, la hora del vermut. Algunos villalpandinos habían recibido con ganas su nueva libertad y estos dos locales se repartían todo el pastel del lunes. "Hay más movimiento del que yo esperaba", reconocía Fernando Burgos, propietario del bar Burgos, mientras explicaba los cambios en su rutina de trabajo. Al interior del bar solo entra él, a no ser que alguien tenga necesidad de utilizar los baños, en ese caso, tendrá que desinfectar los sanitarios después de cada uso. Las mesas también reciben un buen baño de Sanytol cada vez que se va un cliente. Fernando cree que los bares de la plaza "lo tenemos un poco más fácil porque hay espacio suficiente para poner y quitar mesas y porque aquí están los bancos que tienen que utilizar los vecinos de los pueblos de alrededor".

Sin embargo, se ha perdido otra fuente de ingresos que eran las "partidas" de después de comer, como recuerda Pedro Alarma, el dueño de la Cafetería Silvia. Las barajas de cartas y las fichas de dominó no se pueden tocar para evitar la transmisión del virus, y eso supondrá menos mesas llenas.

Los alojamientos turísticos, como la Posada de los Condestables, prefieren esperar antes de volver a abrir sus habitaciones. "No tiene sentido, aquí vivimos de los turistas gallegos y madrileños, y todavía no se puede viajar entre provincias", explicaba Francisco Lorenzo, el patriarca de la familia dueña de este hotel rural con spa que ha tenido que aplicar un ERTE a sus seis trabajadores y ya ha perdido dos de las épocas fuertes del año: la Semana Santa y el puente del 2 de mayo.

"El verano tampoco va a ser igual, nosotros vivimos de la Semana Santa y del verano y el 2020 solo tiene invierno", resumía perfectamente el propietario de uno de los bazares de la villa, Ricardo Vega.

Otros establecimientos que ayer abrían por primera vez eran las tiendas de electrodomésticos, como Electroblanco o Reblan, que hasta ayer sobrevivían haciendo reparaciones pero no podían recibir clientes.