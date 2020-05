Testimonios desde la enfermería en Zamora: "Esto es duro y la gente sigue muriendo"

A Alberto Vega le faltaban un par de meses para acabar la carrera cuando estalló la pandemia: "Me quedé en casa, sentado, pensando que no iba a poder ayudar porque todavía no tenía el título", explica. Pero el escenario cambió. La urgencia por contar con más personal provocó una demanda que alcanzó a los estudiantes de cuarto año, y allí se vio este joven, de camino a la residencia mixta Los Valles de Benavente, donde lleva unas semanas ejerciendo y donde este lunes vivió su primer Día Internacional de la Enfermería desde la primera línea.

Cuando Vega llegó al puesto, ya habían fallecido más de veinte pacientes en el centro: "Ha sido un poco fuerte. Nadie se esperaba esto, pero nosotros estamos para asistir a la gente", señala, al tiempo que destaca la importancia de reivindicar la tarea de los profesionales de Enfermería. Para él, su primera experiencia laboral será inolvidable, para lo bueno y para lo malo. Cuando todo pase, su carrera continuará con el respaldo de la experiencia adquirida.

Las vivencias también quedarán en la memoria de Aida Sánchez, una enfermera sanabresa que ejerce en el Hospital Monte San Isidro de León y que alerta de la realidad que sigue afectando a cientos de familias cada día en España: "La gente sigue muriendo y no podemos bajar la guardia", asegura. El COVID-19 ocupa ahora su día a día como profesional en constante contacto con los positivos, y también con personas que no logran superar los daños causados por la patología.

En ese sentido, la profesional zamorana reconoce que le duele no poder hacer más por los pacientes que se van, y advierte de que la situación "se hace muy cuesta arriba en lo emocional". Especialmente para ella, a un puñado de kilómetros de los suyos, pero sola al fin y al cabo en la ciudad en la que trabaja.

"Se ha llegado fatal a esta situación", asegura Sánchez que, como muchas de sus compañeras, se ha tenido que "adaptar" al nuevo panorama para poder solventar el día a día: "Para mi gusto, tendríamos que transmitir la parte dura, decir todo lo que está pasando. No vale solo con los vídeos bonitos y los bailes", argumenta. Como telón de fondo de esa reflexión, la relajación que exhiben algunos ciudadanos durante las últimas semanas: "Hay de todo, pero en una de las zonas por las que salgo se ven ríos de gente, y muchos sin mascarilla", lamenta.

Además, en su caso particular, el panorama se ve salpicado por una preocupación constante ante la ausencia de test. Nadie ha comprobado si la enfermera zamorana ha pasado ya la enfermedad. Mientras, las actividades rutinarias como la compra o las salidas para hacer ejercicio se ven condicionadas por esa incertidumbre.

Por otro lado, en Zamora capital, A. P., que prefiere no dar su nombre completo, afronta el día a día desde las Urgencias con la certeza de que "el confinamiento ha servido", pero sin perder el miedo a que "un nuevo brote pueda costar otro mal trago". La profesional del Virgen de la Concha apunta que esta "es la situación más dura que ha vivido una generación de sanitarios" y hace énfasis en la capacidad de adaptación de los trabajadores.

En su caso, la tarea se divide en los días en los que trata directamente con los pacientes COVID y las jornadas que discurren en el circuito reservado para la atención a otras patologías: "Ahora vemos las cifras y cien muertos no nos parecen nada, pero sigue siendo mucha gente", afirma A. P., que explica que "los tratamientos son cada vez más acertados", pero que el goteo de víctimas sigue cayendo y convirtiéndose en una losa para las familias afectadas. "Mientras esto siga así no es el momento de quejarse, pero espero que cuando todo acabe y salgamos a la calle, quienes nos han aplaudido nos apoyen", concluye.

Por último, Ana Fraile también está viviendo una experiencia intensa desde su puesto como matrona en Zamora. La enfermera destaca que hay otras profesionales trabajando desde la primera línea, pero apunta que, desde su óptica, el "caos" del principio empieza a estar mas controlado. "Hay equipos y pruebas para todas las embarazadas. Espero que ya no volvamos al escenario que teníamos en marzo", zanja.