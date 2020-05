Miranda aventura una catástrofe económica si no se reabre la frontera con Zamora

La vecina ciudad de Miranda do Douro, en Portugal, aventura "un futuro muy negro" para su propia economía si la crisis sanitaria global originada or el virus SARS-CoV-2 obliga a mantener cerrada "La Raya" con España, rompiendo la relación comercial entre el norte luso y provincias españolas como la de Zamora.

Así lo han hecho público los propios empresarios y autónomos mirandeses relacionados de manera muy particular con el turismo, el comercio y la restauración, los cuales al hablar de "la situación actual y de la que se nos viene encima" la palabra más utilizada es la de "catástrofe" con una ventas que se sitúan prácticamente bajo mínimos y sin apenas ingresos.

Las comidas y la venta de productos textiles y productos de alimentación han caído en picado en el centenar de los establecimientos que, así reconocen los propios comerciantes, están dirigido al turismo que llega de España.

Los datos barajados por los afectados cifran que Miranda do Douro, una pequeña ciudad con unos 2.500 residentes, cuenta con unos restaurantes con capacidad para poder dar caso de ser necesario hasta 5.000 comidas diarias.

Tan grave es la situación que empresarios de restauración como el señor Gómes Bruno durante los fines de semana tenía lista de espera a pesar de tener capacidad para para atender a 140 comensales, e incluso durante los días laborables a una media de 90 personas. La situación le ha llevado a sobrevivir preparando menús para llevar y a duras penas vende seis diarios.

Los comerciantes mirandeses no dudan en reconocer que los ingresos del comercio, el turismo, la restauración y la industria dependen en su mayor parte de los turistas llegados de España y muy en particular de los zamoranos, tanto de los alistanos y sayagueses "vecinos y hermanos" como de "quienes nos visitas de la ciudad de Zamora".

El empresario portugués César Joao, actual presidente de la ACIMD (Asociación de Comercio e Industria de Miranda do Douro) sentencia que "Vivimos momentos muy difíciles. Con el cierre de la frontera con España a causa de las medidas de contingencia originadas por la COVID-19, si el Gobierno de Portugal no toma medidas, prevemos una verdadera catástrofe para la economía del concelho y muy en particular para la ciudad de Mira nda". Asevera el representante del empresariado que "la frontera con España en Miranda do Douro es como una madre para un niño, a los que nos se pueden separar".,

La situación de las conexiones transfronterizas hispanolusas no parece que vaya a cambiar próximamente, pues el ministro de Administración Interna de la República Portuguesa, Eduardo Armenio Dos Nascimento Cabrita, anunció en la última reunión celebrada en Lisboa por la comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías, que la frontera hispanolusa se mantendrán cerradas después del día 14 de mayo. De esta manera solamente se mantiene abierto y bajo estrictos controles policiales el paso fronterizo entre San Martín del Pedroso y Quintanilha, por el antiguo trazado de la N-122.

Autoridades, comerciantes y ciudadanos mirandeses reconocen que "los zamoranos son nuestros grandes y mejores visitantes, buenos amigos y clientes. Los alistanos y sayagueses están aquí todos los días, como nosotros en Alcañices, somos más que vecinos, somos como hermanos. También nos visitan muchas familias de la capital zamorana. Es muy importante el números de alistanos y sayagueses emigrantes, que viven lejos y cuando regresan de visita a sus pueblos aprovechan para venir a Miranda do Douro. Desde que con la entrada de España y Portugal en la Unión Europea se abrieron las fronteras ha ido la cosa mejor para todos y ahora para todos va peor".

La Camara del Concehlo presidida por Artur Nunes preve ayudar al sector empresarial mirandés