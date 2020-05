La Junta inicia una investigación sobre el brote de COVID-19 en Los Tres Árboles

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades iniciará una investigación sobre el brote de COVID-19 en la residencia de mayores Los Tres Árboles, dependiente de la Junta de Castilla y León, y sobre la gestión realizada en las últimas semanas por parte de los responsables del centro. La investigación anunciada, según ha podido confirmar este periódico, nace de la carta escrita por parte de la plantilla del centro, misiva muy dura en la que se censura la labor de la dirección al principio y durante la pandemia, algo que ha dejado "desprotegidos" a los trabajadores.

El relato de los hechos comienza antes de la declaración del estado de alarma. Siempre según la carta -las afirmaciones no han sido desmentidas por parte de la Gerencia de Servicios Sociales de Zamora, con la que ha contactado este diario- la plantilla avisa de un posible brote y pide que se tomen medidas, como evitar salir a los ancianos sanos y restringir la entrada de familiares. "No se hace nada hasta una semana después", cuando ya era tarde. Además, ante la evidente escalada de la COVID-19 en la residencia los trabajadores "comenzamos a utilizar mascarillas quirúrgicas" y "se nos obliga a quitárnoslas porque nos dicen que estamos dando una imagen de alarma que no se corresponde con la realidad".

Según continúa la plantilla, no se toman medidas de protección obligatoria hasta que una trabajadora no da positivo por coronavirus, "y solo en unas zonas aunque ya hay otras con residentes que tienen síntomas como fiebre". En muchas zonas, con todo, se seguía trabajando "sin más protección que una mascarilla quirúrgica", situación esta que Familia sí atribuye a la falta de material que se vivió en las primeras semanas de pandemia, con el mercado mundial colapsado.

La falta de material llega a tal extremo que la dirección pide a los trabajadores un uso "razonable" de los guantes para "no tomar otras medidas como racionar guantes y material". La plantilla, indignada, se pregunta cuál es el uso "razonable". "¿No cambiar de guantes después de cambiar un pañal? ¿Usar los mismos con un paciente infectado y con otro sano?".

Los trabajadores culpan a los responsables del centro de la virulencia del brote en la residencia y piden que se depuren responsabilidades por la gestión. La Gerencia de Servicios Sociales de Zamora se limita a asegurar que la dirección ha trabajado "de la manera correcta" e insiste en que no puede juzgarse una actuación del mes de marzo con la información que se tiene ahora, dos meses después.

La situación va en la misma línea que la denuncia que hace escasos días hizo pública el sindicato Comisiones Obreras. El sindicato considera inadmisible que se dude de la voluntad de los trabajadores de "protegerse a ellos mismos y a sus compañeros" con las adecuadas medidas de protección.

En la residencia han fallecido 26 personas, doce con COVID y 14 con síntomas compatibles. Hay 29 personas infectadas a día de hoy y 22 se han curado. Hay 11 internos en aislamiento preventivo sin síntomas. Los datos de Comisiones Obreras indican que la incidencia de la enfermedad dentro de la plantilla, compuesta por más de un centenar de trabajadores, supera el veinte por ciento, datos que van en la línea de los que ofreció la Consejería hace dos semanas. Tanto el sindicato como algunos trabajadores a nivel individual exigen una "rectificación inmediata" de las medidas llevadas a cabo hasta ahora y que "esto no vuelva a suceder".