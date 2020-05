El Ayuntamiento de Zamora destina 1,7 millones extra a paliar la crisis de la COVID

El Ayuntamiento de Zamora ha aprobado, por unanimidad de todos los grupos, el desbloqueo de 1,7 millones de euros para impulsar los planes Relanza 2 y 3, destinados a trabajadores autónomos y a trabajadores respectivamente para ayudar a paliar los efectos económicos de la crisis de la COVID-19. Con todo, pese al voto positivo de Izquierda Unida, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, el debate ha sido largo y, en muchos momentos, tensos. Todos los grupos de la oposición han afeado al equipo de Gobierno lo que consideran una escasa promoción de la participación de los grupos en las propuestas elaboradas.

Por lo que refiere al Relanza 2, cuya principal novedad es la ayuda a autónomos para el pago de los contratos de alquiler de locales, la oposición ha pedido al Ayuntamiento que amplíe las bases para que se acojan todos los trabajadores por cuenta propia y no solo los tengan en alquiler locales. El PP ha pedido que se creen nuevas líneas de ayuda y que todas las empresas de la ciudad tengan la ocasión de acogerse a ellas, algo que el equipo de Gobierno ha descartado para las más importantes. También se ha puesto sobre la mesa que la tasa de basuras de los comercios no se pague hasta que no se recupere el 100% de la actividad comercial, extremo este que no ha sido aprobado.

Por lo que refiere al plan Relanza 3, destinado a la ayuda del pago al alquiler para los trabajadores, la oposición ha puesto sobre la mesa la necesidad de que los autónomos también tengan la opción de acogerse a estas ayudas. "Los empresarios ya tienen sus líneas de ayuda", ha asegurado Miguel Ángel Viñas durante el debate.

Por lo demás, el Pleno ha aprobado el convenio de colaboración con el Catastro, defendido por el Ayuntamiento para mejorar la gestión y el cobro de impuestos y atacado por el PP, que considera que el acuerdo lastra las capacidades del servicio de Urbanismo.