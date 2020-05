Toro, en alerta roja

Toro se ha convertido en la zona básica de salud de Castilla y León que más casos de contagio por coronavirus ha acumulado a lo largo de la última semana, en relación al número de tarjetas sanitarias. Los datos oficiales divulgados por la Junta, que revelan un notable incremento de infectados durante los últimos siete días, han dado lugar a diversas lecturas aunque dos factores esconden la clave para interpretar unas cifras que han disparado la alerta sanitaria en Toro: la realización de test en el centro de salud y el comportamiento insolidario de un reducido porcentaje de vecinos que no acata las restricciones del estado de alarma. Los últimos datos revelados ayer por la consejería de Sanidad mantienen a Toro como "zona roja" en la región al acumular un total de 350 casos, de los que 276 se mantienen activos y 126 han sido computados a lo largo de la última semana con la realización de pruebas diagnósticas a personas que presentaban síntomas compatibles con la enfermedad, así como a usuarios y trabajadores de residencias.

Para el alcalde de Toro, Tomás del Bien, los test realizados explicarían el notable aumento de casos, aunque también precisó que en otras zonas básicas de salud de Castilla y León se han llevado a cabo las mismas pruebas, pero no han disparado los índices de contagio como ha sucedido en Toro. Por este motivo, para Del Bien también hay que valorar que "en algún momento" del confinamiento un reducido porcentaje de toresanos ha dejado de acatar las restricciones del estado de alarma. En este punto, subrayó que más del 90% de los toresanos está cumpliendo escrupulosamente las normas y "sentimos orgullo por cómo se están comportando", pero también reconoció que a un pequeño porcentaje de vecinos en su mayoría reincidentes, "le cuesta" acatar las restricciones.

Precisó Del Bien que de ese reducido porcentaje forman parte personas que "quedan en grupo para pasear, para ir en bici o se encuentran en la calle y se paran para hablar o hacen corrillos a la puerta de las casas", aunque también precisó que "tenemos constancia de que en algunas peñas ha habido actividad". Por otra parte, el alcalde también reconoció que Toro "es una ciudad que vive mucho del sector primario" y, por este motivo, en sus calles, "hay más personas que en otras comarcas" que, por formar parte de sectores esenciales, deben desplazarse hasta su centro de trabajo. No obstante, subrayó que "podemos buscar mil razones y excusas", pero los datos sobre enfermos de COVID son incontestables y, por este motivo, realizó un llamamiento a la "calma" y al cumplimiento estricto de las normas. De hecho, remarcó que si la zona básica de salud de Toro no avanza en las fases de desescalada "no vamos a poder salir para ayudar al vecino que tiene un bar o una tienda" y para recuperar la ansiada "nueva normalidad". En este punto, instó a los vecinos a seguir las indicaciones de las autoridades y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "a salir lo justo, no visitar a nadie o no quedar con otras personas". Ante el elevado número de casos computado en la zona básica de salud de Toro, la delegada territorial de la Junta, Clara San Damián, mantuvo ayer una conversación telefónica con el alcalde al que trasladó la necesidad de que aborde de una forma más contundente las medidas de seguridad para evitar la "relajación" de la población a la hora de acatar las normas.

La percepción de las autoridades la comparte la Policía Local que en las calles de Toro ha podido comprobar que un reducido grupo de vecinos incumple de forma reiterada las restricciones y "siempre ponen excusas" para justificar sus salidas, actitud que en varios casos ha derivado en una propuesta de sanción. La alerta por la declaración de la zona básica de salud de Toro como "zona roja" ha generado la lógica preocupación entre los vecinos que sí cumplen las normas y son conscientes de que de su comportamiento depende la vida de otras personas. Por su parte pequeños empresarios que tenían previsto abrir hoy sus negocios y que no podrán cumplir su objetivo al no pasar la zona básica de salud a la fase 1 de la desescalada piden a los ciudadanos empatía y solidaridad porque de su actitud dependerá que Toro pueda reactivar sectores tan importantes en la economía local como el comercio o la hostelería.