Los pescadores piden abrir la pesca porque es un deporte individual que respeta distancias

La incertidumbre se ha instalado entre los pescadores ribereños ante un incierto comienzo de la temporada de pesca en Castilla y León. El presidente de la asociación de pesca Sanabria y Carballeda, Manuel Mateos, considera "falta de lógica y ridículo el no poder practicar dicho deporte, con la adopción de medidas".

La asociación comarcal de pesca señala que el entorno rural "carecemos de actividades de ocio y por lo menos que disfrutemos de las que tenemos". Para Mateos, la redacción de la ley de Pesca garantiza en estos momentos la protección de los pescadores en cuanto a separación "estamos en un medio natural solos, con un número de pescadores en un radio de terreno muy amplio" que garantiza el distanciamiento mínimo de dos metros.

La única medida adicional es que "no deben dejar llegar a pescadores de otras provincias, para lo que solo se debe autorizar la pesca en las comarcas de las provincias que tengan acceso a dichos espacios, hasta que la pandemia termine". El presidente reitera "que no se puede viajar entre provincias, ni de unas zonas de las provincias o de la capital a los pueblos".

La situación esta temporada es excepcional "pero no entendemos que en pueblos de menos de 5.000 habitantes tengan restricciones de horarios, ni de deporte, ni de límite en el territorio del municipio". Como tampoco se entiende que "los pescadores no podamos ir a pasar la tarde o mañana al río que es donde más seguros estamos".

"Sentido común"

La Asociación insta además a que la Junta "reintegre los abonos de todos los cotos, marque un día de apertura, como por el ejemplo el 26 de mayo, y que los pescadores puedan optar a dichos cotos y permisos en las Áreas de Regulación (AREC).

Mateos recuerda que "manteniendo el sentido común y las normas de protección, un pescador no contagia a nadie".

Desde el sector de pescadores existen mucha incertidumbre "esperamos respuestas para el conocimiento de todos y nuestra seguridad. La salud es lo primero pero "si se puede coger la bici y dar un paseo por las orillas de nuestros ríos hasta que se quiera, no entendemos porqué la pesca no.

La labor de control y vigilancia de la Guardería Medio Ambiental y de Seprona de la Guardia Civil está garantizada, guardando la distancia de dos metros del pescador, al que se le puede solicitar verbalmente el número de licencia y sus datos, ya que se pueden verificar fácilmente en la base de datos informatizados.

Muchas tiendas del sector de la pesca no podrán superar la caída de ventas que arrastran desde los cambios en la última Ley de Pesca. Si esta temporada no abren próximamente muchas se verán obligadas a cerrar "ya que los que practicamos este deporte y somos unos cuantos millones, no nos decimos a comprar material".