Mañueco pide a Sánchez un plan de choque para comercio, hostelería, automoción y agricultura

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado al Gobierno un plan de choque para sectores "castigados" como la hostelería y el comercio, la automoción y la agricultura e industria agroalimentaria, al tiempo que ha señalado que la "música" del fondo de 16.000 millones comprometidos por el presidente Pedro Sánchez "suena bien" y ahora hay que esperar a que se concrete "la letra" que establezca los criterios de reparto.

Mañueco considera que estos tres sectores son "claves" para la recuperación económica de la Comunidad. Así, y aunque no ha entrado en detalle de en qué consiste cada uno de los planes, sí ha incidido en que la Junta siempre se ha distinguido por estar en la "vanguardia" de la defensa de los hosteleros y del comercio. Sobre la industria de la automoción, el presidente de la Junta ha recordado que es la "más importante" en la comunidad como también lo es la agricultura y la industria agroalimentaria que, ha explicado, necesitan "apoyo" de Junta y Gobierno sobre todo aquellas que tienen "procesos productivos desiguales" debido a su relación con la rama de la hostelería.

Así lo ha señalado el máximo responsable del Ejecutivo autonómico poco después de participar en una nueva reunión telemática del presidente del Gobierno con sus homólogos en las autonomías. En este encuentro, Mañueco ha incidido en que Pedro Sánchez ha tomado "nota" de las peticiones de Castilla y León, con el compromiso de "contestar" en los próximos días a este planteamiento.

Durante este nuevo encuentro, Mañueco ha reconocido que la "música" sobre el fondo dotado con 16.000 millones de euros comprometidos por Pedro Sánchez suena "bien", pero ahora hace falta que la "letra acompañe". "No se ha hablado de qué cantidades corresponden a cada comunidad autónoma, pero sí ha quedado claro que este es un fondo de carácter extraordinario y que servirá para pagar la factura COVID en el ámbito sanitario, social y la pérdida de ingresos", ha señalado.

En este sentido, Mañueco espera a conocer los criterios definitivos si bien avanza que las conversaciones que se han mantenido hasta el momento son "satisfactorias", para insistir, de nuevo, en conocer esos criterios que establezcan la cantidad "definitiva" que llegue a cada autonomía.

El presidente de la Junta ha vuelto a recordar la pretensión de la Junta de que las autonomías participen en los fondos adicionales que lleguen de Europa. Al respecto, ha avanzado, que Pedro Sánchez ha hecho "suya" esta propuesta y convocará en los próximos días la Conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea donde el Ejecutivo central explicará las negociaciones con la Comisión y el Consejo Europeo y la forma de dar "encaje" a la participación autonómica. Mañueco reclama criterios de flexibilidad y la participación de las comunidades en los recursos que lleguen de la Unión Europea. "Trabajaremos sobre dos aspectos fundamentales, cuáles son los fondos que van a venir a España y de qué manera debemos trabajar conjuntamente para desarrollar ese fondo de reconstrucción económico", ha resumido.

Al hilo de esta declaración, se ha mostrado convencido de que la "prudencia", y la aplicación de criterios sanitarios rigurosos no solo ayudará a la comunidad desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico. "Nos ayudará a cumplir con la incidencia en la recesión, en el endeudamiento y en que el daño el empleo sea el menor posible en Castilla y León y en España", ha argumentado.

En este punto, se ha comprometido a un reparto "solidario" en Castilla y León, que ayude siempre "al que más lo necesite", para que los que se hayan quedado atrás puedan generar proyectos empresariales que creen empleo y consoliden la economía.

Por otra parte, Mañueco se ha mostrado tajante a la hora de asegurar que la Junta no acepta "presiones" desde los agentes económicos a la hora de establecer los territorios que pasan o no de fase. Por último, ha incidido en que la Junta trabaja como un "equipo" de manera "sólida" por lo que no prevé cambios ahora, "ni en un futuro próximo".