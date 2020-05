Países árabes dan salida a los corderos de raza autóctona castellana de Aliste

Ganaderos y pastores alistanos propietarios de ovino de la raza autóctona castellana, en sus variedades blanca y negra, han logrado dar salida a sus corderos y salvar la campaña de primavera gracias a la compra realizada por diferentes países árabes para la celebración del Ramadán. La crisis sanitaria afectaba de forma preocupante a los ganaderos de ovino, el sector primario más importante en Aliste junto al del vacuno, del que viven muchas familias.

En Aliste la mayoría de los ganaderos con explotaciones de la raza castellana, están acogidos a la Indicación Geográfica Protegida de Castilla y León, con lo cual comercializan sus corderos lechales de hasta 12 kilos como IGP. Se trata de corderos que no superan los 35 días de vida y su alimentación es a base de la leche materna.

Según los ganaderos "estos corderos son auténticos manjares, los más apreciados y los que más valen, alcanzando en períodos claves como agosto y Navidad, hasta 60 euros por ejemplar. Cuando se decretó el estado de alarma nos los estaban pagando entre 40 y 45 euros, pero durante los primeros quince días del confinamiento en España la venta de este tipo de corderos se paralizó, el consumo se sitúo bajo mínimos y llegó el temor y la incertidumbre, se pasaban de peso, con lo cual ya no eran lechazos y no sabíamos que iba a pasar". Las cooperativas comenzaron a recoger los corderos, pero "ya eran muy grandes y no nos los pagaban más de 30 euros. Con eso perdíamos dinero".

Cuando el futuro se veía más negro y las esperanzas se tambaleaban, varios países árabes llegaron a un acuerdo con España para importación de corderos para la celebración del Ramadán. Ganaderos alistanos reconocen que "no es la mejor solución, ni rentable, pero dada la situación, ha sido un milagro, pues nos damos con satisfechos con no ganar dinero o ganar poco, pues la otra alternativa era perderlo todo".

Los cálculos de los propios pastores y ganaderos sentencian que para cebar unos 200 corderos lechales se necesitan alrededor de 6.000 kilos de piensos, además de forrajes, y el pienso está muy caro. Los propietarios de rebaños de castellana en Aliste se muestran muy agradecidos a los países árabes y al Ramadán que han elegido a miles de corderos de entre 40 y 45 kilos procedentes de España y muchos de ellos de Aliste".

Los ganaderos que optaron por cebar sus corderos para el Ramadán han podido darles salida a unos precios establecidos en 40 euros por cordero hasta los primeros 18 kilogramos y a partir de ahí a un euro por kilo. Ello conlleva que un cordero de 45 se ha pagado a unos 67 euros. Obviamente es menos la rentabilidad que la venta de lechazos, pues, aunque el precio total sería algo más bajo, se lograban quitar con 12 kilos y no había gastos ni de pienso ni de forrajes para su engorde.

La apertura del mercado árabe para la celebración del Ramadán fue posible gracias a la mediación diplomática del Ministerio de Agricultura y se han podido exportar, en barco, alrededor de 250.000 corderos españoles desde los puertos de Cartagena y Tarragona.