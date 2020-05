Desescalada en Zamora | Morales del Vino: Un oasis horario, pero contenido

Más de media provincia se pasa el día mirando el reloj para ver cuándo puede salir de casa. Es la que vive en Zamora, Benavente y Toro. El otro restante, el de los municipios de menos de 5.000 habitantes, no tiene que estar pendiente de aguja alguna y sus habitantes pueden pisar la calle en el momento en que les plazca. A escasos ocho kilómetros de la capital existe uno de esos "oasis" sin restricción horaria. Se trata de Morales del Vino. Y es uno de esos considerados como pueblos grandes. Pero sus más de 3.000 habitantes han preferido no meter los perros en danza. Al menos, por ahora.

La vida allí sigue igual que hace quince días. Mal que bien, cada cual sale a su hora. Es mejor ser cautelosos, dicen sus habitantes, que tener que volver otra vez a la casilla de salida. Después de todo, la localidad sigue en fase cero igual que todo el mundo. Una mañana cualquiera en Morales del Vino en tiempos de coronavirus supone encontrarse a poca gente por la calle. Apenas se ve trajín en los supermercados y los bancos, que es donde se concentran los vecinos que tienen que hacer sus jeras. "Si le quitas las colas que se forman, por ejemplo, para sacar dinero, podríamos decir que el respeto a las normas sigue siendo máximo a pesar de poder salir a la calle cuando queramos", reconoce Ramón, jubilado que acaba de salir de una de las entidades de crédito de la localidad. La realidad es que impera el uso de mascarillas, se guarda la distancia de seguridad y pocas personas se paran a hablar por la calle.

"El primer día sí que fue un poco jaleo: se nos llenaron las calles de niños jugando juntos, algunos montaban corros e incluso vi a un grupo de gente tomándose unas cervezas. Pero, a día de hoy, a la vista está que todo ha vuelto a la normalidad", reconoce Manuel, que acaba de llegar de su trabajo en una fábrica. Esa referencia a la "normalidad" se refiere, en realidad, a la anormalidad más absoluta causada por el estado de alarma. Es decir, todo el mundo en sus casas salvo que sea estrictamente necesario. Y es que, el miedo sigue siendo libre. Y existen muchos ciudadanos que todavía no ven la situación como para andar con ningún tipo de broma. Una de esas personas es Margarita, que hace cola en un ultramarinos situado junto a la carretera de Salamanca. Allí, y desde una distancia prudencial, desconfía del escenario futuro. En general. "Lo que yo estoy viendo es que se nos va de las manos", reconoce. "Estoy viendo a mucha gente sin mascarilla, desde casa veo personas a todas horas por la calle€ No lo tengo nada claro", indica. Por eso, no quiere ni oír hablar de un posible paso a la fase 1. Al contrario que Ramón. "Esto no es ni Madrid ni Segovia. Aquí el virus está muy controlado. Pero, no por zonas, sino en toda la provincia", reclama este jubilado.

El cambio de la fase cero a la fase uno, en Morales del Vino, supondría cierto alivio para algunos sectores como puede ser el hostelero. Los bares, en esta localidad, permanecen cerrados. Y sus habitantes los echan de menos. "Creo que ese va a ser el gran cambio y no esto de poder salir a cualquier hora", explica Ignacio. Como agricultor, él sí ha podido salir a la calle a pesar del confinamiento. Su actividad esencial le ha permitido ver la evolución en primera persona y por eso sabe que, a pesar de que sus vecinos pueden pasear a cualquier hora del día, no lo están haciendo. "Es todo como antes, la gente está siendo muy responsable", comenta. El "oasis" a menos de diez kilómetros de Zamora no lo es tal. Y esto es así por la consciencia de sus ciudadanos, que saben que el virus sigue en la calle y que de nada sirve bajar ahora la guardia. A pesar de que se pueda. "Si todos ponemos un poco de nuestra parte, seguramente podremos salir antes de la situación. El resto, los de Madrid, que hagan lo que quieran", afirma rotundamente Manuel. Nadie aquí se fía del "bicho" y por eso la tregua aún no se ha firmado. "Ya nos perdimos las fiestas del Cristo, así que lo que tenemos que hacer es que estas sean las últimas", concluye un resignado Ignacio.