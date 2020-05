Proyectos truncados por la pandemia

Impotencia. Así es como define Óscar Sánchez la situación por la que está atravesando en la actualidad. Este joven de 32 años es el responsable de una empresa de ocio y tiempo libre que desarrolla su actividad en Benavente y comarca, Mundo Divertido. Su situación actual es la de cese de la actividad, desde el Estado de Alarma. Mientras que los cinco monitores que trabajan en su empresa están en un ERTE. "Para nosotros esto ha supuesto un parón total. Estamos parados al completo y sin perspectivas aún de cuándo vamos a poder retomar la actividad", asegura. "Ahora mismo estoy recibiendo una ayuda pequeña y me da para poder pagar los recibos. Porque las cuotas de autónomo las han pasado. Luego la tengo que reclamar, pero de momento yo ya lo he pagado", lamenta.

La incertidumbre no se ha disipado con el paso de los días y menos aún con las perspectivas de la desescalada. "Creo que vamos a ser el último sector que vamos a poder empezar a trabajar. Nosotros trabajamos con grupos de gente, sobre todo niños, pero también mayores. Y son actividades de contacto. Ahora mismo estamos a la espera de cómo vamos a poder hacerlo y cuándo", aseguró Sánchez.

Oscar puso en marcha su empresa de ocio y tiempo libre hace cinco años y desde entonces no ha parado de crecer. "Empecé a trabajar en el 2006 como un hobbie, dando clase de fútbol a los niños, y me gustó y a partir de ahí comencé a estudiar. Hice un módulo de monitor de todo tipo de actividades en el medio natural, montaña, rutas a caballo, rutas de bici, y después he seguido ampliando titulaciones relacionadas con ello y con el fútbol, que tengo la titulación máxima relacionada con entrenador de fútbol". En aquel entonces "empecé con la empresa porque no había manera de conseguir trabajo. Fue cuando la crisis. Lo único que lograba era trabajar unas horas sueltas y eso no me daba para nada. Así que aproveché la oportunidad que nos dieron a los autónomos para empezar una actividad con el pago reducido de 50 euros y lo intenté, la idea mía era lograr unos ingresos para mis gastos. Pero año a año ha ido creciendo", explica Óscar que asegura que cuenta ya con una clientela fija. "Estábamos muy contentos del crecimiento de la empresa. No solo por los eventos en Benavente, también en la comarca".

El inicio del Estado de Alarma ha roto todas sus perspectivas. "En los dos últimos años hemos hecho una importante inversión en material para cubrir la demanda", explica. Es más en este periodo de cuarentena le han llegado sus últimas adquisiciones de hinchables que no ha podido ni abrir. Además, su próxima inversión estaba prevista para el almacén. Todo se ha quedado parado y "no sabemos cómo se va a reanudar".