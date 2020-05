El Procurador del Común solicita ampliar el espacio para las terrazas

El Procurador del Común ha pedido a todos los ayuntamientos de municipios de más de 5.000 habitantes, como Zamora, Benavente y Toro, que inicien los trámites necesarios para incrementar la superficie destinada a las terrazas y que valoren reducir o eliminar tasas para apoyar al sector hostelero durante la desescalada. Una solicitud en sintonía con la demanda del grupo municipal del Partido Popular, que en la Comisión de Hacienda celebrada ayer por vía telemática solicitó al equipo de Gobierno la exención de esa tasa durante todo el año 2020 para desahogar la economía de los hosteleros.

La postura del Procurador del Común es que los ayuntamientos deberían, "de manera inmediata", incrementar el espacio destinado a las terrazas de los establecimientos hosteleros durante las fases establecidas en el plan para la transición hacia una nueva normalidad. De hecho, insta a los municipios a estudiar la posibilidad de habilitar nuevos espacios para que los establecimientos hosteleros puedan ubicar, si fuera posible, el número de terrazas concedidas en las autorizaciones otorgadas en años anteriores. Es decir, más espacio para el mismo número de mesas.

El Ayuntamiento de Zamora todavía no se ha pronunciado sobre este particular y tan solo ha asegurado que no cobrará la tasa de terrazas hasta que se puedan volver a utilizar sin restricciones, ya en la nueva normalidad.