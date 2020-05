Tres grupos zamoranos competirán por pasar a la semifinal del concurso EDP Live Bands

Mendel, Gran Tráiler y LittleBoca son los tres grupos zamoranos que optan a pasar a la semifinal del concurso EDP Live Bands. Un total de 427 grupos españoles se han inscrito en la tercera edición de este concurso musical que busca impulsar la carrera de grupos no profesionales y que, en esta ocasión, contará con la participación de quince formaciones castellanas y leonesas. En la Comunidad, Valladolid es la provincia con más grupos inscritos, con cinco, seguida por Zamora, con tres. Burgos, León y Salamanca contarán con dos bandas y otro de los participantes procede de Soria.

Así, los quince grupos musicales de la COmunidad inscritos para optar el gran premio final son Sioqué (Burgos), Ska As One (Burgos), Tano (León), Black Bomber (León), Boho Bear (Salamanca), Mendoza (Salamanca), Quinto Elemento (Valladolid), Reggaeliz de Palo (Valladolid), Octubre Polar (Valladolid), Poseidonians (Valladolid), Wile V. (Valladolid), y J&D R'N'R Band (Soria), además de los grupos zamoranos citados.

Las bandas musicales más votadas hasta el próximo 7 de mayo en la web del concurso edplivebands.edp.com/espana, junto con las seleccionadas por un jurado de expertos, pasarán a la semifinal. Hasta el momento, el grupo zamorano Mendel se sitúa en primera posición como la banda más votada. El concurso está destinado a grupos de todos los géneros musicales, siempre que no mantengan vínculos comerciales con sellos discográficos.

Tras el anuncio de los grupos semifinalistas, que se comunicarán el 11 de mayo, tendrán lugar hasta el próximo 21 de mayo las votaciones que decidirán las bandas que llegarán a la gran final. El grupo ganador tendrá la oportunidad de grabar su primer álbum.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Everything is New y de Mondo Sonoro, como media partner. Además de apoyar el concurso, los colaboradores formarán parte del jurado.

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 2014, EDP ha impulsado la música de más de 8.300 grupos, potenciando sus carreras musicales con actuaciones en festivales de gran proyección internacional y grabaciones de discos. Solo en España, EDP ha apoyado la música de más de 600 bandas entre las dos ediciones.