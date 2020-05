Profesores y padres exigen medidas más claras ante el inicio del curso escolar

Las últimas declaraciones de la ministra de Educación Isabel Celaá sobre la posibilidad de tener que alternar la educación virtual y presencial el próximo septiembre para respetar la distancia entre alumnos si todavía no se ha encontrado una vacuna para el coronavirus ha dejado la puerta abierta a un sinfín de dudas por parte de los grupos directamente afectados, aparte de los estudiantes, como son profesores y padres.

"Se hace el anuncio pero no explican cómo se puede gestionar", denuncia el presidente de Aspes Zamora, Miguel Ángel González, quien advierte que el contratar a interinos el próximo curso no va a ser una solución. "Primero, no ha habido oposiciones y luego hay que sumar las jubilaciones, así que las plantillas no se van a ver incrementadas", argumenta.

Desde ANPE, Ramón Domínguez reconoce que se trata de situaciones "futuribles, que nadie puede controlar, por lo que sería mejor no haber dicho nada", aconseja, añadiendo que tampoco desde las direcciones provinciales de educación se envían instrucciones para saber cómo trabajar.

Por ello, tanto sindicatos de profesores como asociaciones de padres exigen unas medidas "más claras" de cara al próximo curso. A la Federación de Asociaciones de Padres (FAPA) también le gustaría "que las medidas que tome la administración se comuniquen, nos consulten y nos hagan partícipes, tanto a nivel provincial como regional", solicita su presidenta, Marina Álvarez.

Por último, en lo que también están de acuerdo tanto docentes como familiares es en que "se garanticen" las medidas sanitarias, ya no solo de cara a septiembre, sino si previsiblemente se retoman las clases este próximo 25 de mayo para alumnos de Infantil que así lo soliciten sus padres. "La preocupación más grande ahora es acabar con el virus", subraya Marina Álvarez.