Zamora pierde dos de las siete zonas "verdes" listas para la desescalada

Dos de las siete zonas básicas de salud propuestas por la Junta de Castilla y León para pasar a la fase 1 de la desescalada de las medidas de confinamiento ante la epidemia de coronavirus han registrado casos en las últimas 24 horas. Se trata de Corrales, que suma seis positivos y Tábara, uno, según las determinaciones por sospecha clínica de los médicos de Atención Primaria.

No obstante, a primera hora de la tarde la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha mencionado a estas dos zonas junto con las otras cinco de la provincia listas para pasar a la fase 1: Alta Sanabria, Villalpando, Aliste, Alba y Vidriales. En el caso de que se trate de casos localizados con los contactos aislados estas zonas podrían seguir en la lista para la des escalada, que acoge a los centros de salud sin ningún caso positivo en 14 días.

A estas podrían sumarse en breve otras zonas, como Carballeda o Sayago, con un solo caso en la última semana, Tera con dos o Campos Lampreana con tres.

Sin embargo, hay un elemento de preocupación expresado por Casado, el aumento de los casos notificados por los médicos de Atención Primaria en toda la región que coincide justo dos semanas después de que se permitiera la primera medida de desconfinamiento, la salida de los niños a la calle.

En Zamora también se aprecia esta circunstancia, ya que los médicos de Primaria diagnosticaron 60 nuevos casos en la provincia, lo que supone un repunte del 2,7%, frente al 0.09% de la jornada anterior. Es posible que el repunte se deba a una acumulación de casos durante el largo fin de semana de tres días que se notificaran a lo largo del lunes y no hayan salido en las estadísticas hasta ayer, aunque Casado no tiene claro de que no se trae de un repunte mayor.