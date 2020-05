Sanidad se compromete a hacer el test del coronavirus a la plantilla de limpieza

La Consejería de Sanidad realizará test de coronavirus en los próximos días a todo el personal del Complejo Asistencial de Zamora, también a la plantilla del servicio de limpieza. Así lo explicó la consejera de Sanidad, Verónica Casado, al ser preguntada por la situación específica de este colectivo, que el pasado jueves lamentó la ausencia de test para ellas mientras que el resto del personal de urgencias, personal sanitario contratado directamente por la Gerencia de Salud, sí estaba siendo analizado. Aunque el servicio de limpieza es un servicio subrogado y no depende directamente de la Junta, las trabajadoras aseguraban sentirse como "personal de segunda" al ver que el resto de la plantilla era analizada y ellas no.

Casado explica que la Consejería "no hace diferencias" entre los trabajadores de uno u otro servicio y apunta que "los test se irán realizando progresivamente" a lo largo de los próximos días o semanas, sin especificar plazos. "Hemos recibido las pruebas para realizar al personal hace muy pocos días", se excusó la consejera para justificar el aparente retraso para después asegurar que, si Sanidad no hace estos test de forma directa, los hará el servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa concesionaria, Sacyr.

La plantilla de limpieza del Complejo Asistencial de Zamora está compuesta por alrededor de 130 trabajadoras, según los datos que maneja la representación sindical del colectivo. La plantilla entiende que durante las últimas semanas ha demostrado su "profesionalidad y responsabilidad" y asegura que el hecho de no haber sido testadas "supone un gran malestar" que "no podemos pasar por alto".

Sobre lo que la consejera no se posicionó fue sobre la denuncia concreta de una trabajadora que dice haber tenido fiebre y que tuvo que volver a su puesto de trabajo cuando pasaron los síntomas sin haber visto como se le realizaba un test de COVID-19. "Los trabajadores que estén en esta situación tienen a su disposición el sistema público de salud. Estoy convencida de que esta persona trató el asunto con su médico de cabecera y que no se consideró necesaria la realización de ningún test. Este caso no es distinto del de cualquier trabajador, que debe utilizar las herramientas que Sacyl ha puesto a disposición de la ciudadanía para el diagnóstico".