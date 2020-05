Jubilados y paseantes toman las calles tras 48 días encerrados en sus hogares

48 días después de que el Gobierno decretara el estado de alarma, los zamoranos volvieron a tomar las calles. Con incertidumbre, con limitaciones y con mucha desconfianza, miles de personas que llevaban semanas sin salir de casa más que para realizar cuestiones esenciales (muchos, ni eso) cruzaron ayer el umbral de las puertas de sus domicilios para pasear o hacer deporte. Las principales concentraciones de personas se registraron en los entornos más demandados por los caminantes. La Aldehuela, donde los paseantes se cruzaban con los deportistas, y la ribera del Duero fueron los lugares más transitados. En ellos patrullaron especialmente la Policía Nacional y Municipal para dispersar cualquier conato de reunión y para garantizar la seguridad de los zamoranos.

Según la Subdelegación del Gobierno los zamoranos dieron ayer "ejemplo de civismo" aunque siempre aparecen "conductas incívicas" por parte de algunos. Con todo, "nada que no se esperara de antemano", aseguran las fuentes consultadas por este diario. La representación del Gobierno en la provincia insiste en mandar un "mensaje de responsabilidad" a los ciudadanos. "Tenemos que ir avanzando poco a poco, pero es necesaria la responsabilidad social. Hacer lo que podemos, tal cual se nos plantea. Debemos ser capaces de cumplir con las conductas sociales necesarias", aseguran desde la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

La capital, al ser el municipio más importante de la provincia, fue también el que centró buena parte de la labor de vigilancia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Los llamamientos al orden por saltarse los horarios establecidos para los determinados grupos fueron mínimos, pero existieron. En este sentido, el Gobierno insiste en recordar que los paseos y el deporte no profesional para los mayores de 14 años y menores de 70 está acotado a dos periodos concretos: de seis a diez de la mañana y de ocho a once de la noche. Los jubilados, por su parte, tienen derecho a salir a la calle de diez de la mañana a doce del mediodía y de siete a ocho de la tarde y es ahí, indicen desde el Ejecutivo, cuando deben aprovechar para realizar las gestiones y recados para pasar el día, algo que evitaría segundas e innecesarias salidas a la calle para un grupo de población muy vulnerable. Por último, los niños han visto reducido su espacio disponible y desde ayer solo pueden salir a la calle una hora entre las doce del mediodía y las siete de la tarde. Evidentemente, la presencia de niños por las calles de Zamora fue más intensa ayer que en días pasados, primero porque la afluencia se concentra al haber menos tiempo disponible y segundo porque, al ser fin de semana, muchos padres no trabajar y pueden sacar a sus hijos a la calle.

Las limitaciones horarias afectaron a los vecinos de la capital zamorana, Benavente y Toro. El resto de los municipios de Zamora, por ser de un tamaño inferior a los 5.000 habitantes, dan a sus vecinos mucha más libertad para realizar sus movimientos, puesto que pueden salir a cualquier hora del día. Eso sí, tanto en núcleos grandes como en pequeños las normas son las mismas: máximo una vez al día, una hora al día y, como mucho, a una distancia de un kilómetro de casa.