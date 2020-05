"Para afrontar la desescalada hay que evitar el miedo a salir de casa"

El confinamiento está ocacionando en la población consecuencias en el estado de ánimo y la salud psicológica. En esta etapa y también en la de desescalada que ahora empieza la labor profesional de los psicólogos ocupa un lugar importante. Elena García Iglesias es la psicóloga de la Asociación Zamorana de Ayuda a la Ansiedad y Depresión y cree que en esta situación, que nunca antes habíamos vivido, es fundamental tener una actitud positiva para poder afrontarla.

- ¿Cuáles son las reacciones más habituales que afectan al estado de ánimo y la salud psicológica en esta situación de confinamiento?

-Las reacciones son de miedo, de ansiedad. Y pasado un tiempo, de desánimo y desesperación.

- ¿Qué síntomas pueden mostrar que el confinamiento nos está afectando psicológicamente?

-Los síntomas son estrés, confusión, enfado o problemas de sueño. Los factores estresantes están asociados a una mayor duración de la cuarentena, temores de infección, aburrimiento, frustración, suministros de comida inadecuados o de protección inadecuada, también por información insuficiente, pérdidas financieras y el estigma que puede suponer a una persona tener coronavirus.

- ¿Qué deberíamos hacer en caso de sentirnos así?

-Plantearme buscar ayuda psicológica

- ¿El confinamiento puede afectar más a las personas con ansiedad y depresión?

-En estas personas hacen mella con mayor facilidad los sentimientos de soledad, miedo, incertidumbre o tristeza.

- ¿Qué pautas cree que habría que seguir por parte de estas personas?

-Primero seguir las recomendaciones y tratamiento farmacológico que le haya prescrito su médico o psquiatra; segundo, continuar con la atención psicológica. Los psicólogos contactan telefónicamente con los pacientes; tercero, mantener un contacto con el entorno familiar próximo y amigos; cuarto, es importante con las personas que viven solas intentar incrementar los contactos con sus vecinos, vía online o telefónica.

- ¿Cómo se pueden prevenir la depresión y la ansiedad?

-Mejorando la inteligencia emocional, practicando ejercicio, comiendo sano y equilibrado, teniendo una vida social activa y practicando hobbies, dejando de compararte con los demás y dejar de pensar lo que los demás piensan de ti, vivir en el presente, ponerte metas realistas, aceptarte y perdonarte, aprender a vivir con la incertidumbre, cuidar tu nivel de estrés, evitar el alcohol y las drogas y dormir lo necesario.

- Es necesario cuidar la salud mental durante la cuarentena. ¿Qué pautas pueden ayudar a combatirla?

-Nuestras casas se han convertido no solo en un lugar de descanso sino también en un lugar de ocio y lugar de trabajo. Es importante mantener las casas limpias. Y uno de los aspectos fundamentales es que utilicemos distintas habitaciones. Una para cada actividad. La habitación en la que trabajamos va a ser diferente a la habitación en la que realizamos las actividades más relacionadas con el ocio. Con esa diferencia física es como desconectamos de las actividades que queremos realizar. Es muy importante mantener una rutina y estructurar los momentos del día. Primero desayuno, me ducho, me visto, trabajo, trabajo desde casa. Es importante también mantener unas rutinas con las actividades que hacemos de ocio. Hacerdeporte, leer, ver la tele.

- ¿Y e n el caso de las familias con hijos

-En el caso de las familias con hijos es importante pensar que estamos haciendo algo por el bien común. No es un castigo, es una responsabilidad y un beneficio para todos. Hay que evitar la sobreinformación, fomentar la socialización, haciendo videollamadas con nuestros familiares, con nuestros amigos, con los amigos de nuestros hijos. Hay que evitar pensamientos y anticipaciones de carácter catastrofista. Debemos afrontar esta situación de la forma más positiva posible. Con actividades placenteras como visitas por internet a museos, contacto online, deporte onine, actividades manuales, pintar con acuarelas o incluso actividades con plastilina. No debemos olvidar promover nuestro autocuidado. Puede hacerse practicando ejercicios de yoga, o de respiración. Y siempre, lo más importante es expresar cómo nos encontramos en estos momentos. Una tarea fundamental es, por la noche, escribir las tres cosas positivas del día.

- ¿Cree que es importante no minimizar los aspectos psicológicos durante esta crisis sanitaria?

-Sí es importante.

- ¿Los problemas que han ido apareciendo durante la cuarentena se irán cuando termine o habrá que hacer un seguimiento de ellos?

-Los problema que aparecen en la cuarentena hay que hacerles un seguimiento. Un seguimiento a corto, a medio y a largo plazo. Se comprueba si el problema permanece a la semana de pasar la cuarentena, a los 15 días, al mes, a los tres meses, a los 6 meses, y al año.

- Ahora que se empieza a hablar de la desescalada la vuelta a la normalidad plantea muchos retos ¿qué recomendaciones generales daría para poder afrontarla?

-Para afrontar la desescalada, lo primero debemos mantener la calma; seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. ir con la protección adecuada en nuestras salidas. Hay que evitar caer en miedo evitando salir de casa. Todos necesitamos salir y podemos salir. No va pasar nada. Estamos en una situación nunca antes vivida. Todo ha pasado, aprovecha tu tiempo. El mundo está ahí esperándote. La clave del éxito está en ser capaces de adaptarnos al medio. La vida no consiste en estar en casa esperando que deje de llover debemos aprender a vivir bajo la lluvia. Mirar todo esto que ha sucedido que, sin duda, pasará a nuestras memorias como algo positivo. No han sido problemas, sino retos. Es una oportunidad de crecer, de saber cómo somos realmente y de poder trabajar de nuevo por conseguir nuestros sueños. Para organizarnos podemos limitar el horario laboral, buscar cosas que podemos hacer en estos momentos. No pensar en "no me puedo ir de vacaciones", "qué verano más aburrido". Si hacemos cosas, nos da mayor sensación de control. Hay que hacer cosas que me gusta hacer y que nos hacen sentir bien; mantener contacto social. Esta situación ha sido muy dura, nuestra mente ha estado sometida a mucha presión y debemos quedarnos con que han salido cosas buenas. Solidaridad de empresas, ayudas entre vecinos, aplausos al personal sanitario a las 8 de la tarde todos los días desde el balcón como forma de agradecer su gran trabajo.

-Respecto a las personas mayores. Cómo ha afectado el confinamiento, su pérdida de actividad y de contacto con la sociedad ¿Se han agravado las situaciones de ansiedad y depresión?.

-Sí. Al dejar de sentirse útiles porque han perdido su actividad habitual y el contacto físico con sus nietos. También han sufrido una bajada de su autoestima.

-De cara a la salida progresiva del confinamiento de estas personas mayores, ¿cree que son más vulnerables?

-Es cierto que las personas mayores han tenido mucho miedo al contagio. Un 60% de los fallecidos superaba los 70 años y un 95% ya tenía 80 y más años. No hay que desarrollar amenazas imaginarias, esto les hace aún más vulnerables. El miedo por exceso genera estrés y ansiedad, rebaja las defensas del sistema inmunológico. No podemos decirles que todos los mayores que se contagian mueren. También hay personas que con 91 años han superado el coronavirus. Por el contrario, pensar que todo está solucionado y pueden salir como antes conduce a saltarse las medidas de seguridad. Cuando salgan a la calle deben llevar mascarilla, guantes y respetar las medidas de seguridad entre personas. Debemos sustituir un distanciamiento físico por un acercamiento emocional. Con la ayuda de la creatividad y las nuevas tecnologías. Este domingo es el día de la madre y siempre lo celebramos comiendo con ella; pues este año, vamos a hacerle un ramo de flores con papeles, cartulinas y le enviamos a nuestra madre un vídeo con su regalo, con música de fondo su canción favorita.

-Los autónomos y desempleados, ¿cómo afrontar la pérdida de empleo y de ingresos emocionalmente frente a la desescalada?

-Para ellos debe ser una nueva oportunidad, una nueva forma de empezar. Deben diseñar medidas creativas para poner en marcha sus negocios dentro de las nuevas exigencias de la crisis; una mejor forma de llegar a sus clientes realizando entregas a domicilio, descuentos, ofertas, trato personalizado o renovación de espacios. Esto último, sobre todo, en bares y restaurantes cumpliendo la nueva normativa. No debemos olvidarnos del pequeño comercio, que ha realizado un gran esfuerzo y es importante continuar comprando en ellos.

-Para las familias con niños en que los menores van a seguir estando en casa durante meses. ¿Cómo lograr una conciliación saludable?

-Con tu pareja debes establecer horarios y rutinas, crear turnos, reservar varios momentos al día para el ocio en familia. Ese tiempo es para los niños. También puedes trabajar mientras los niños duermen, plantearle actividades que le ocupen mucho tiempo como puzzles y manualidades, hacer los deberes juntos, encargarles tareas de casa como ayudarnos a cocinar, limpiar o poner la mesa. Se puede realizar ejercicio físico en familia, ver en la tele alguna película en familia, o ver fotos y recordar vacaciones, cumpleaños, Carnaval, Navidad. Es muy difícil la conciliación.

-Hay numerosas personas que hablan de problemas de sueño. ¿Cómo se puede intentar mejorar el sueño en personas que están en primera línea frente al coronavirus?

-Para los médicos enfermeras la amenaza del virus en primera línea ha provocado que han estado en estado de alerta y más despiertos. Esto produce una activación cognitiva desarrollada en el pensamiento y en las emociones, generando ansiedad y terror. Si las dificultades para dormir duran más de tres meses, puede considerarse un trastorno por insomnio crónico. En menor cantidad, se presenta el problema para conciliar el sueño en la población general por cambio de horarios, no madrugar para trabajar o ir a clase, vida más sedentaria o no hacer ejercicio. Hay que hacer horarios específicos para el sueño. Ir a la misma hora, dormir 7 u 8 horas, evitar dormir durante el día. Si se puede, siestas de menos de veinte minutos. Los sanitarios viven en una situación de guerra que solo la sobrellevan si la hacen suya. Una herramienta muy útil es la escritura creativo-terapéutica. Durante 15 días cada día escribes un título y unas líneas sobre la película de su día. Esto ayuda a contar sus experiencias a los demás

-Hablaba antes de la necesidad de a prender a vivir con la incertidumbre. Ante la desescalada, ¿cómo hacer frente al miedo a esa incertidumbre?

-Hay que seguir una serie de pautas: Aclara tus metas y objetivos; crea un mapa, es lo que haces cuando vas a un sitio nuevo para no perderte. Ve hacia la incertidumbre, concéntrate en lo que puedes controlar en el corto plazo, muéstrate abierto a las sorpresas, acepta riesgos, sé curioso y valiente.

-¿Cree que los problemas de salud mental van a crecer tras el confinamiento?

-Los sanitarios y las personas mayores son de especial riesgo junto con las personas que ya padecen problemas mentales. Muchas personas sufrirán fobia a salir a la calle, insomnio, ansiedad o depresión. Los síntomas más repetidos van a ser la ansiedad y la desconfianza obsesiva.

-¿Será determinante cómo se está llevando el confinamiento para que la desescalada haya más o menos situaciones de ansiedad?

-Evidentemente hay que llevar el confinamiento de la forma más positiva posible y la desescalada, para evitar situaciones d ansiedad. Ver la desescalada como una oportunidad para cambiar, para reencontrarnos con personas que no veíamos. Es un momento para sentirte útil, para ser solidario, para ir recuperando poco a poco la vida. Si has vivido el confinamiento de forma negativa, probablemente la desescalada se vive de forma negativa también.

-Durante este tiempo sigue activa la Asociación Zamorana de Ayuda a la Ansiedad y Depresión y qué servicios ofrece?

-Seguimos dando apoyo psicológico individual vía on line, por orreo electrónico de la psicóloga. Yo mantengo contacto con mis pacientes al menos una vez a la semana por whatssap o llamada de teléfono. Tenemos la opción de consultas por Skype. Mis socios me pueden llamar por teléfono y también tenemos el apoyo psicológico grupal. Tenemos tres grupos d terapia nos comunicamos por Whtassap. Desde la Asociación ofrecemos información y asesoramiento a personas diagnosticadas con ansiedad y depresión y a familiares y a personas interesadas en la prevención. Atendemos a toda la provincia de Zamora, y la sede social está en Benavente, en la avenida El Ferial, 109. Atendemos tanto el área psicológica como el área psicosocial. Los psicólogos hemos tenido un papel fundamental en esta crisis, nadie l pone en duda.