Los hosteleros no pagarán tasa de terrazas mientras haya limitaciones

El Ayuntamiento de Zamora no cobrará la tasa de terrazas a los bares de la capital hasta que no puedan desarrollar su trabajo con normalidad, decisión que se toma al considerar que el sector de la hostelería "ha sido uno de los más castigados por esta situación" de crisis. Los establecimientos de hostelería podrán, en principio, instalar sus terrazas el próximo 11 de mayo, pero deberán limitar su ocupación al treinta por ciento. "El Ayuntamiento ha acordado mantener el periodo de exención de la tasa hasta que los establecimientos estén autorizados a explotar la actividad de sus terrazas sin restricciones", asegura el Ayuntamiento en nota de prensa. Lo que pretende el Consistorio es ayudar a hacer viable el mayor número de negocios de hostelería en la llamada transición a la nueva normalidad. "Que la tasa de terrazas no sea una preocupación a la hora de valorar la vuelta a la actividad", explica el concejal de Hacienda, Diego Bernardo.

Las medidas aprobadas por el equipo de Gobierno se quedan cortas para la oposición municipal. El Partido Popular entiende que los bares y restaurantes de Zamora deberían estar exentos del pago de la tasa de terrazas durante todo el ejercicio 2020, independientemente de cuándo se reanude con normalidad la actividad hostelera. "Los hosteleros de la ciudad han perdido gran parte de su facturación anual durante esta primera parte del año, por lo que hay que apoyarlos para evitar cierres y, por supuesto, despidos de trabajadores", aseguran los populares. La tasa de terrazas, según los datos que dan desde el PP, supone unos ingresos de 105.000 euros para las arcas municipales, "una cantidad que en ningún caso supondría una merma significativa en las cuentas del Ayuntamiento", concluyen. Además, el Grupo Popular pide aumentar la superficie de las terrazas para poder instalar más mesas y seguir cumpliendo con el 30% de limitación impuesta por el Gobierno.

Por su parte, Ciudadanos pone sobre la mesa "medidas de reactivación efectivas" entre las que incluye, como el PP, la exención de la tasa de terrazas durante todo el año y la ampliación del horario de verano. Soluciones, indican desde la formación naranja, "ante los graves efectos económicos que tendrá la COVID-19 en este sector". "La hostelería es uno de los sectores que más está siendo castigado en esta crisis sanitaria, por lo que necesitan de un esfuerzo por parte de las administraciones que permita la continuidad de los negocios", concluyen.