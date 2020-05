Los hosteleros de Zamora, exentos de la tasa municipal de terrazas hasta que desarrolle el servicio sin la restricción del 30%

El Ayuntamiento de Zamora no cobrará la tasa de terrazas hasta que no puedan llevar a cabo la actividad sin restricciones, conscientes de que el sector de la hostelería ha sido uno de los más castigados por la crisis sanitaria. A pesar del reciente anuncio del Gobierno sobre las fases de desescalada, que permite a los establecimientos hosteleros instalar las terrazas a partir del próximo 11 de mayo con limitaciones de ocupación de un máximo del 30%, el equipo de Gobierno municipal ha acordado mantener el periodo de exención de la tasa hasta que los establecimientos estén autorizados a explotar la actividad de sus terrazas sin restricciones de porcentajes de ocupación.

Así, el Ayuntamiento no cobrará la parte proporcional de la tasa de terrazas correspondiente al periodo en que no puedan realizar su actividad en las mismas sin limitaciones porcentuales de aforo. Según manifiesta al respecto el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, "desde el Ayuntamiento somos conscientes que con este porcentaje de aforo habrá establecimientos para los que sea viable reanudar su actividad y otros para los que no sea así. Por eso, queremos seguir apoyando a los hosteleros y que la tasa de terrazas no sea una preocupación a la hora de valorar la vuelta a la actividad en función de los porcentajes de aforo determinados por el Gobierno".