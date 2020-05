El coro Aures Cantibus de Zamora conmemora su vigésimo aniversario con este "Padre Nuestro"

La pasión por la música no entiende de crisis sanitaria. Por eso, el coro Aures Cantibus de Zamora coninúa con sus ensayos para no perder comba, eso sí, lo hace de manera virtual. La agrupación, formada por 40 hombres y mujeres, ha elaborado este vídeo para que puedas seguir de cerca uno de sus ensayos con una de las piezas más especiales: el "Padre Nuestro" que, "en estos momentos, no remedia pero a algunos les alivia", expresan desde el coro zamorano.

El montaje audiovisual es también una manera de celebrar el aniversario de la agrupación, que cumple 20 años de vida y que se ha visto obligada a cancelar las actividades previstas con motivo de esta conmemoración.