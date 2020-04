Los empresarios reciben "indignados" el plan para alcanzar la "nueva normalidad"

Los empresarios zamoranos consideran "un suicidio" el plan de desescalada que el pasado martes aprobó el Consejo de Ministros. Comerciantes, hosteleros y empresarios en general consideran que el plan debería contar con un apéndice económico del que, de momento, carece. Así las cosas, y vistas las limitaciones que la legislación impondrá a los pequeños empresarios en las primeras semanas de "transición hacia la nueva normalidad", tanto CEOE-Cepyme Zamora como Azehos consideran que la estrategia "puede acabar de matar a más negocios de los que salvará".

El presidente de CEOE, José María Esbec, considera fundamental que el Gobierno explique "cuanto antes qué piensa hacer con los ERTE" aprobados durante las últimas semanas. Con las limitaciones a la actividad, que aparecen sobre todo durante las primeras semanas de la "transición", será "muy complicado" que las empresas "lleguen siquiera a cubrir sus costes". "Si el empresario no puede flexibilizar costes laborales y fiscales la apertura del próximo día 11 puede acabar con más negocios de los que salvará".

En términos similares se explica Óscar Somoza, presidente de la patronal de la hostelería zamorana. "Ningún negocio de hostelería puede ser rentable con un aforo que no puede superar el treinta por ciento", asegura el empresario, que reprocha al Ejecutivo "que no haya contado con nuestra opinión" a la hora de plantear el retorno a la normalidad de la hostelería. "Las medidas anunciadas el martes suponen para nosotros sorpresa e indignación. Lo fían todo a las terrazas, pero no son rentables al 30%", apostilla Somoza, que apunta también a los ERTE. "Si ahora no se flexibiliza esta cuestión y obligan a los hosteleros a funcionar y a mantener a la plantilla seis meses, como se dijo al principio, tendremos una verdadera oleada de cierres".