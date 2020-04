Ignacio Toranzo, geriatra: "El coronavirus no es como nos lo contaban los chinos, no tiene nada que ver"

"Nos dedicamos a cuidar a nuestros abuelos jugándonos la vida y estamos siendo injustamente tratados". El geriatra Ignacio Toranzo rompe una lanza a favor de la labor que están llevando a cabo los centros asistenciales en esta complicada crisis sanitaria y recuerda que el culpable de las muertes es el virus, no los gestores ni los trabajadores de las residencias. Alerta también de cierta sensación de alarma que se está provocado por las muertes en las residencias, algo que es habitual con o sin coronavirus, debido a que albergan a una población muy mayor. Es el médico y director de la residencia de la Diputación, pero ofrece esta entrevista exclusivamente en su calidad de geriatra, especialidad a la que lleva vinculado toda su vida, tanto por su labor profesional como por la implicación en la Sociedad de Castilla y León o la Comisión Nacional.

- ¿Cómo están viviendo desde las residencias la crisis provocada por la epidemia de coronavirus?

-Yo he tenido suerte, porque siempre me han hecho mucho caso y han respondido a las necesidades que he planteado, incluso me llaman todos los días a ver qué necesito, en esto no tengo ningún problema. Pero la mayoría de las residencias, uno de los puntos débiles de la pandemia, donde más se está cebando el virus, las han tenido abandonadas: no les han hecho test y se morían los pacientes si saber si daban positivo o negativo y al personal tampoco se le han hecho test. Se están haciendo los test ahora y llevamos dos meses de pandemia, se les ha hecho muy poco caso. Afortunadamente en la mayoría de las residencias de Castilla y León hay algún médico de referencia, aparte del centro de salud, porque todavía está la normativa de antaño, pero por ejemplo en la comunidad de Madrid hay muchas residencias que no tienen médico y claro, eso se nota mucho, de que haya otros profesionales que asumen funciones que no les corresponden a que haya un médico que sepa lo que hacer.

- ¿Los test han sido uno de los problema fundamentales de las residencias?

-En principio el mayor problema que ha habido es no prever la necesidad de hacer test masivos en las residencias, entre el personal también, para conocer precozmente la enfermedad. Hay mucho auxiliar de residencias que está contagiado. Yo creo que en ese sentido se ha actuado tarde. Y luego cuando empezaron a llegar los test, esperamos que esos test sean fiables y que nos den una idea de cómo estamos si hemos pasado la enfermedad, no la hemos pasado. Los test está la duda de si son suficientemente fiables.

- ¿Por qué razón?

-Son test de anticuerpos IGM o IGG que nos van a decir simplemente si hemos estado en contacto con el virus y si hemos desarrollado anticuerpos. Los test te detectan pero no te dicen cuanto IGM o IGG hay, porque es distinto que tengas un IGM muy alto, porque entonces eres un contagioso activo, a que tengas un IGM bajo o un IGG alto, que entonces ya eres inmune. Entonces el tema es que si no fallan nos van a dar una orientación a ver si nos hacemos una idea de como estamos.

- Se ha dado una imagen de las residencias casi apocalíptica, ¿tan mal han estado?

-El problema de las residencias es que si no te entra el virus no pasa nada, pero como te entre es incontrolable, porque el mayor problema son los asintomáticos contagiados. O sea, yo puedo seguir asintomático y estar contagiando al resto de la gente. Como no tengo síntomas ni me han pasado el test vete a saber lo que soy. Le pongo un ejemplo: en Valladolid hay una gran residencia que ha tenido prácticamente la totalidad de positivos, pero con 190 asintomáticos, o sea un 90% eran asintomáticos. ¿Cómo controlas eso? No puedes, es incontrolable.

- ¿Por qué son tan importantes los test para residentes y trabajadores de los geriátricos y centros de internado?

-Si no pasas los test y haces el diagnóstico precoz, esto es incontrolable. Es como si quieres medir los gordos que hay en la población y no tienes báscula. Es lo mismo. Puedes decir, bueno, pues yo creo que este está gordo, que no, que es muy alto. ¿Lo haces a ojo, ¿no tienes báscula para medir ni sacar los índices de masa corporal ni nada? Es lo que hemos estado haciendo. Los test solo se han hecho durante mucho tiempo a los pacientes de los hospitales, a nadie más, ni a médicos siquiera. Yo tengo hijos médicos que han estado en contacto con pacientes, uno está en Interna y otro en Primaria y no se les han hecho. El mayor problema de esta pandemia es la falta de previsión.

- ¿Una vez que entra el virus en un geriátrico por qué es tan difícil de controlar?

-Con las residencias pasa eso, que si tienes mala suerte y entra el virus estas incontrolado. Y como son personas mayores, con muchas patologías, cualquier infección los descontrola. Incluso en la temporada habitual de las gripes en una residencia también se mueren varias personas, pero claro, con el coronavirus son muchas más. Es normal que las personas muy mayores, que tienen a lo mejor por encima de los 90 años ante una infección de cualquier tipo de descompensen, se descontrolen y puedan morir. Lo que pasa es que este virus nos ha entrado por donde le ha dado la gana, como nadie sabía que lo tenía..Imagínese que lo tiene el que trae el pan. Pues contagia a medio Toro, porque además el índice de contagiosidad es mucho mayor que el de la gripe. El problema ha sido ese. Pero vamos, rompo una lanza por los que están luchando por los ancianos en las residencias, porque hemos tenido semanas estresantes que han puesto a prueba nuestras capacidades y rompo una lanza por ellos porque nos estamos jugando la vida exactamente igual que se la están jugando en Primaria.

- ¿Ha vivido personalmente la infección del virus en su centro?

-Sí, hay centros como el mío, donde siempre hemos tenido equipos de protección, posibilidad de aislamiento, mucho equipaje porque es una residencia muy medicalizada y aún así ha entrado y ha contagiado a muchos residentes. O sea que en una residencia sin equipos de protección ni tantos medios, el virus se lleva a la mitad por delante.

- ¿Hay otros factores que se hayan tenido que mejorar en el transcurso de la epidemia, aparte de los test?

-También ha habido una desinformación total. Y no es lo mismo coger a un paciente hace cuatro semanas que ahora, porque ahora se sabe mucho más del virus que hace tan solo un mes, y se han rectificado muchos tratamientos. Los tratamientos han ido evolucionando a medida que nosotros hemos ido conociendo la enfermedad, porque no es tal y como nos la contaban los chinos, no tiene nada que ver.

- ¿Puede ponernos algún ejemplo concreto de esta evolución en los tratamientos aplicados a los pacientes?

-Por ejemplo al principio de la epidemia los corticoides estaban contraindicados y ahora sabemos que aquí a partir del quinto día hay que dar corticoides a dosis altas. Y nadie se planteó en los inicios que podía haber un tromboembolismo de base, que es lo que producía mucha de las muertes y ahora se pincha una heparina a todos los pacientes. O sea, los tratamientos a semana que pasa van evolucionando y se van estudiando cosas nuevas. Entonces, no es lo mismo que entre el virus al principio de la epidemia a que entre ahora. Y ahora hay una ventaja, que los hospitales empiezan a descongestionar y hay más posibilidades de mandar ancianos al hospital. Los ancianos deben tener derecho a ir al hospital igual que otros.

- ¿Ha habido discriminación por razón de edad en el acceso al hospital?

-No, hay que tener en cuenta varios factores. Yo es ridículo que mande a un paciente de 94 años con una miocardiopatía, EPOC y que encima está en silla de ruedas para que se muera en el hospital, porque tiene muchas posibilidades de fallecer. Ahora, una persona de 84 años que está perfectamente que anda, se relaciona, se encuentra bien, no tiene grandes enfermedades de base, a ese lo voy a mandar, porque todavía tiene una expectativa de vida muy grande.

- ¿No es la edad, por tanto, lo único que se cuenta?

-La discriminación debe ser por la comorbilidad y la situación de base del anciano, no por la edad, porque una persona de 75 años puede estar mejor que una de 68. Hombre, normalmente a más edad hay más comorbilidad, mas enfermedades asociadas, más problemas, operaciones y demás. Pero no siempre es así. Yo tengo un amigo de 81 años y juega conmigo al frontón, y no tiene nada, la tensión un poco alta. Discriminar a la gente por la edad es una injusticia, hay que discriminar con criterios médicos y criterios de base y funcionales. ¿Cómo voy a mandar a un paciente con demencia avanzada al hospital? ¿A qué?, A nada, a que esté allí sufriendo atado en el hospital y le hagan pruebas para nada.

- ¿Como llevan los mayores el hecho de estar aislados, sin contacto con los familiares?.

-Ellos cuando te ven con los epis, los trajes y tal sí se extrañan. Se acaban acostumbrando porque a todo se acostumbra uno, pero detectan que la situación no es normal. Con los familiares intentamos mantener contacto por teléfono con ellos, los conectamos a través de Skype, algunos hablan casi todos los días con los familiares a través de esta aplicación. Pero también hay muchos familiares que llaman cuando han muerto y a lo mejor hacía 30 años que no hablaban con ellos, eso ya mosquea un poco. No se si es el morbo o la herencia. Hay una persona de un pueblo que falleció, hace 30 años que no le venía a ver nadie, y ha sido morirse y le han empezado a aparecer sobrinos y primos por todas partes. Que cómo no le habíamos llevado a enterrar al pueblo. Pero si hemos llamado a todos los teléfonos que teníamos de familiares y ahí no contestaba nadie.

- ¿La situación no es normal?

-Ellos lo perciben como una situación anómala, ven que hay compañeros suyos que se van, nos ven a nosotros vestidos raros y están un poco acobardados, pero bueno va también mucho con en carácter de la persona, nosotros nos comportamos gastándoles bromas, actuando con cierto cariño para quitarle hierro el asunto también, porque como nos vean preocupados estamos apañados.

- ¿Hay inquietud entre los residentes?

-Le digo una cosa, y se la dije a mis hijos, porque yo por mayor de 60 años podía pedir no estar aquí. Pero es la profesión, es lo que hemos elegido ser, y si cuando más te necesita el paciente no estas pues... Yo tengo asumido que si no me he contagiado me contagiaré, espero que sea leve, pero vamos que va con nuestra profesión, como nos cogemos las gripes y otra serie de enfermedades, dermatológicas y otras. Hombre, intentamos tomar las máximas precauciones, pero este virus es muy puñetero. Fíjese la cantidad de sanitarios que hay contagiados es una barbaridad. Sí, ciertos temores tienes y cierto miedo pero lo terminas asumiendo. Hablo por mí, pero también entre las enfermeras y toda la plantilla del personal hay gente que la ves que se echa para adelante y da todo lo que tiene sin ningún problema. Que un auxiliar del clínica se te meta ocho horas ahí con el Epi a cuidar a los residentes, psicológicamente es fuerte e incluso físicamente es duro. Yo creo que nunca lo he llevado ocho horas, porque es el traje, más la mascarilla, te pones la pantalla, más la ropa que llevas debajo, los guantes, doble guante, te pica la nariz, te pica todo, y sudas que no te puedes imaginar. Es una prueba física. Y yo como geriatra y director del centro me siento orgulloso del equipo de la residencia.

- ¿La visión social de las residencias es la correcta?

-Yo creo que los que dan una visión negativa muchas veces son los políticos y la prensa. No puede salir una ministra diciendo que han encontrado muertos en las camas viviendo con vivos. Habrá sido en un centro o dos, como una cosa anecdótica, pero eso no lo puedes decir. Y no puede salir todos los días que se han muerto tres personas en una residencia; pero si lo lógico es que se mueran tres, cinco o dos, o uno en una residencia, porque es donde se muere la gente. Si no se mueren en las residencias, ¿Dónde se van a morir? Eso no debería ser noticia. Se ha magnificado mucho también la imagen negativa de las residencias cuando la verdad es que están cuidando a los abuelos, se están jugando la vida también, se están jugando infectarse y encima todo con buena cara y de buenas maneras. Y hay muchos familiares que se asustan tanto con sus padres que nos culpabilizan a nosotros. Es el virus el que actúa, nosotros no somos culpables de nada, la enfermedad coge a quien coge. El derecho a la asistencia sanitaria, si, pero el derecho a la salud no lo tiene nadie, nos la ha dado Dios y tu te la conservas.

- Efectivamente, se puede cometer el error de perder de vista que el culpable es el virus, no los políticos ni los sanitarios y las residencias.

-Nadie tiene culpa de cogerse una gripe o de cogerse el coronavirus o de que le de un infarto. Si tu has estado comiendo grasas, fumando y haciendo vida sedentaria tienes papeletas, pero no puedes culpabilizar al médico o el sanitario que te está atendiendo de que si tu padre se ha cogido el coronavirus. Por favor, eso es lo que es inaceptable. Y sabiendo que este bicho se centra en las personas mayores, que es su diana preferida, los muy mayores.

- ¿Reciben críticas de los familiares?

-Hay familiares que se descontrolan y dramatizan la situación hasta tal punto que creen que el culpable eres tú, o que es el centro o es la enfermera que lo atendió o la auxiliar. Y no le hablo ya de que muchos mayores además tienen enfermedades psiquiátricas o demencia, porque son mucho más complicados de manejar, de inmovilizar, de que atiendan las recomendaciones. Porque tu le dices no vayas para ahí, pero él se coloca donde sea. O sea es mucho más difícil la cosa.

- ¿Reivindica la labor de las residencias?

-Rompo una lanza por las residencias y creo que se les ha apoyado muy poco. Ahora ya se está organizando la asistencia pero fíjese a las alturas que estamos. Han sido las grandes olvidadas desde el principio. Después de han acordando de ellas y han reaccionado, si. Y ya le digo que no es mi caso, porque he tenido la suerte de que a mi me han apoyado desde el principio, me han comprado equipos y atendido desde el primer momento. Por fortuna en Castilla y León casi todas las residencias tiene algún médico que va aunque sea dos días a la semana o si es grande tiene médico propio pero hay comunidades en que no es así.