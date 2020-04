Zamora, única provincia de Castilla y León que no suma ningún nuevo contagiado por coronavirus en las últimas horas

Zamora vive una jornada inédita tras no sumar ningún nuevo contagiado de coronavirus por primera vez desde que comenzara la crisis sanitaria. Si ayer la provincia contabilizaba solo tres nuevos positivos, Zamora suma a fecha de hoy martes 28 de abril 673 confirmados, cifra idéntica a la de ayer tras no registrar en las últimas horas ningún nuevo positivo por la enfermedad, según los últimos datos de Sanidad.



En esta línea positiva, el número de muertes también se mantiene invariable. Por segunda jornada consecutiva, Zamora no suma ningún fallecimiento más ya que el número de defunciones se mantiene en 75.



Para redondear la estadística, cada vez son más los pacientes curados. Conforme al parte diario de la Junta, seis altas más elevan a 271 las personas que han logrado superar la enfermedad.



