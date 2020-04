Una veintena de colegios de Zamora se suma al Día de la Educación Física virtual

Casi una veintena de centros educativos de la provincia de Zamora participa en el Día de la Educación Física en Casa, que se celebra el próximo jueves en una adaptación de lo que sería la II edición del Día de la Educación Física en la Calle de Zamora debido al coronavirus. Esta jornada surgió el pasado año por primera vez en Zamora a iniciativa de los miembros de APAF Zamora (Asociación de Profesionales de la Actividad Física) con la participación de cuatrocientos alumnos.

La organización de la segunda edición de "La Educación Física en la Calle" ya estaba en marcha a cargo del grupo de trabajo de profesores de Educación Física del CFIE de Zamora, con la colaboración de los alumnos del grado de Primaria y de Mención en Educación Física de la Escuela de Magisterio de Zamora (Universidad de Salamanca), los alumnos del Ciclo de Grado Superior TEAS del Centro Integrado de Formación Profesional "Ciudad de Zamora", la Dirección Provincial de Educación de Zamora de la Junta de Castilla y León, el CFIE de Zamora, el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora, la Fundación Caja Rural, así como de diferentes empresas y clubs deportivos de la provincia. Además, iba a tener un carácter solidario en beneficio de la Asociación "Corriendo con el Corazón Hugo", que también estaba implicada en la organización del evento.

La organización reconvierte el proyecto en formato on-line desde casa para que los alumnos no se queden sin esta jornada con el objetivo de dar un mensaje positivo y un aliciente en estos días de confinamiento. "Cambiamos la C de calle por la C de casa", explican. Con esta idea, el jueves 7 de mayo de 2020 habrá conexión en directo a través del canal de youtube y redes sociales, en horario de 11 a 13 horas, para que todos en sus casas realicen a la vez talleres de calentamiento rítmico, carrera virtual, juegos y flashmob final. Además, habrá una actividad paralela basada en una serie de "retos" propuestos por los profesores del grupo de trabajo, visibles en unos vídeos explicativos y que los alumnos tendrán que intentar realizar en sus casas para mandar las pruebas de sus logros a sus correspondientes profesores de Educación Física el mismo 7 de mayo.

La información y acceso a las actividades de esta jornada se puede encontrar en las redes sociales Facebook y twitter del Día de la Educación Física en la Calle de Zamora, así como en las páginas web de los centros educativos participantes.

Los centros educativos participantes en esta edición son:

— C.E.I.P. "Almaraz de Duero". Almaraz.

— C.E.I.P. "La Inmaculada". Villalpando.

— Centro de Educación Obligatoria (C.E.O.) de Coreses.

— Centro Integrado de Formación Profesional "Ciudad de Zamora". (Alumnos del Ciclo Formativo de grado superior de Técnico en Enseñanza y Animación Sociodeportiva).

— Colegio "Corazón de María". Zamora.

— Colegio "Fundación Trilema". Zamora.

— C.E.I.P. "Hospital de la Cruz". Toro.

— C.E.I.P. "José Galera". Zamora.

— Colegio "Medalla Milagrosa". Zamora.

— C.E.I.P. "C.R.A. Moraleja del Vino". Moraleja del Vino.

— C.E.I.P. "Morales del Vino". Morales del Vino.

— C.E.I.P. "Nuestra Señora de la Paz". Villaralbo.

— Colegio "Nuestra Señora del Rocío". Zamora.

— Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora. (Alumnos del Grado de Maestro en Educación Primaria, mención Educación Física).

— Instituto de Educación Secundaria. "Alfonso IX". Zamora.

— Instituto de Educación Secundaria. "José Luis Gutiérrez". Muga de Sayago.

— Instituto de Educación Secundaria. "Maestro Haedo". Zamora.

— Instituto de Educación Secundaria. "Río Duero". Zamora.

El próximo año se volverá a celebrar el Día de la Educación Física en la Calle, con más fuerza que nunca. Todos los profesores de Educación Física que lo deseen podrán integrarse en este grupo de trabajo del CFIE de Zamora, que iniciará de nuevo su andadura en el mes de octubre para poder participar así con los alumnos de su centro educativo en esta jornada.