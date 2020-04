La organización suspende la Feria del Ajo y descarta llevarla al mes de septiembre

La Feria del Ajo de 2020 está oficialmente suspendida. Los organizadores de la actividad, la Fundación Caja Rural de Zamora, ha concluido después de reunirse con los principales sindicatos agrarios que la celebración de la actividad en la avenida de Las Tres Cruces, vista la situación sanitaria actual, no va a ser posible a finales del mes de junio. Así las cosas, aunque todavía quedan dos meses para esta fecha, la Feria del Ajo cierra el capítulo de suspensiones relacionado con las Ferias y Fiestas de San Pedro.

El Ayuntamiento anunció el pasado fin de semana que desiste de organizar las fiestas de este año, dejando abierta la ventana del mes de septiembre si la situación general mejora. Este posible aplazamiento para las últimas semanas del verano es posible para los artesanos de la cerámica, pero es mucho más complicado para unos ajeros que aprovechan en San Pedro la recolección del producto. Organizar el certamen en el mes de septiembre sería, por tanto, muy complicado, razón por la que no se hará, al menos tal y como se ha celebrado tradicionalmente la Feria del Ajo. Otra cosa es que, si en septiembre finalmente puede organizarse algo parecido a un programa festivo, no haya otras iniciativas relacionadas con el sector agroalimentario. Iniciativas que, por otra parte, todavía no están ni mucho menos perfiladas.

La negativa de la organización a aplazar la feria choca con los dos planteamientos iniciales que se hicieron desde la COAG. Lorenzo Rivera abogaba por una feria con aforo reducido, algo complicado de organizar, e incluso dejaba abierta la puerta de una iniciativa similar en el mes de septiembre. Con todo, los problemas de las últimas semanas de verano estaban ahí. "El ajo en junio es un producto que está recién cortado, llegaría muy seco a septiembre. Algo similar pasa con las cebollas, que también se venden en la feria. Ahí dejar pasar el verano es imposible porque directamente se secan", asegura Rivera en declaraciones a este diario.

Lo que es innegable es que la suspensión de la feria por la pandemia de COVID-19 supone un serio revés económico para muchos ajeros de la provincia de Zamora. Solo en la feria los productores locales dan salida a cerca de 800.000 kilos de ajo, un producto que difícilmente encontrará, a estas alturas, un nuevo canal de venta. El principal revés se lo llevan los pequeños productores de la provincia, que son los que más presentes están en el certamen que año tras año se ha venido celebrando en la avenida de Las Tres Cruces. "Es un palo económico importante. Aunque habrá muchos casos, tantos como agricultores que vienen a la feria, la realidad es que San Pedro en los últimos años se había convertido más bien en un complemento para las familias que se dedican a los ajos. Agricultores que se dediquen a San Pedro de forma más o menos directa son pocos últimamente. La gente joven siembra pensando en el canal industrial y muchos ni siquiera vienen a la feria".

El sector asume, así las cosas, que muchos de esos miles de kilos que cada año llegan al centro de la capital zamorana se quedarán sin vender. "Algunos agricultores intentarán dar salida al producto en sus pueblos, pero la situación real es que muchos ajos irán directos a la basura. Es una pena, pero es así".

El otro evento que tendrá que esperar hasta 2021, a falta de confirmación oficial por parte del empresario encargado de organizarlo, es la feria taurina de San Pedro. Aunque Carlos Zúñiga asegura que "a día de hoy hacer previsiones con las vistas puestas en septiembre, tanto para bien como para mal, es prácticamente imposible por la incertidumbre que existe", la realidad es que la feria taurina está prácticamente descartada para este año. Aunque se resiste a hacerlo oficial, el propio empresario de la plaza de toros de Zamora ya apuntó dijo ayer, a través de su perfil de Twitter, que los aficionados tendrán que esperar al menos un año. "Zamora: si Dios quiere, volveremos en 2021. Salud para todos", apuntó el propio Zúñiga. Así las cosas, salvo cambio de guión, la plaza no acogerá festejos este año.