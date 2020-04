¿Fabricas material de protección en Zamora? Apúntate a este directorio de empresas

La Confederación de Organizaciones Zamoranas de Empresarios quiere crear un directorio de empresas de Zamora que comercialice EPIs, es decir, Equipos de Protección Individual, con el objetivo de que las empresas en general, con domicilio social en Zamora, conozcan a otras empresas zamoranas que le puedan suministrar este tipo de protección

"Para ello si tú eres una empresa que comercializas EPIs y estas interesada en tener presencia en el directorio de referencia, indícanos qué productos de la siguiente relación comercializas", explican. Puedes ponerte en contacto con ellos vía email a través de la siguiente dirección de correo electrónico: s.general@ceoecepymeza.org

- MASCARILLAS AUTOFILTRANTES O MEDIA MASCARA FILTRANTE CONTRA PARTICULAS (Tipo y clasificación FFP2-FFP3) . Certificación R(UE)2016/245 EPI. Norma armonizada EN 149:2001+A1 o aquellas según tipo, clasificación y norma equivalentes (N95 (NIOSH-42CFR84), KN95 (GB2626-2006), P2 (AS/NZ 1716:2012), Korea1st Class (KMOEL - 2017-64), DS(Japan JMHLW- Notification 214, 2018)) Protege de la inhalación de partículas peligrosas a la persona que la lleva puesta, es un EPI

- MASCARILLAS QUIRURGUICA (Tipo y clasificación I, II, IIR).Certificación Directiva 93/42/CEE PS a partir 20/05/20 R (UE) 2017/745 PS. Norma EN: 14683:2019+AC: 2019 (Evita la transmisión de agentes infecciosos procedentes de la persona que la lleva a puesta, no es un EPI es un producto sanitario PS

-MASCARILLA DE USO DUAL (AUTOFILTRANTE CONTRA PARTICULAS FFP2,3-MASCARILLA QUIRURGUICAI,II,IIR) Conforme Certificación R(UE)2016/245 EPI. Norma armonizada EN 149:2001+A1 Certificacion Directiva 93/42/CEE PS a partir 20/05720 R (UE) 2017/745 PS. Norma EN: 14683:2019+AC:2019)

-MASCARILLA HIGIENICA (No está diseñada para proteger de ningún riesgo, no se recomienda para situaciones que impliquen exposición a agentes peligrosos) No es EPI Ni es PS

-PANTALLAS FACIALES DE PROTECCION FRENTE A SALPICADURAS, que cumplan los ensayos y criterios

-GUANTES

Guantes protección EPI frente a microorganismos EN ISO 374-5 (Normas Americanas equivalentes, Normas ISO equivalentes ISO 374-5,Normas chinas equivalentes GB28881-2012 2)

Guantes sanitario PS (no estéril) EN 455

Guante de uso dual

-ROPA DE PROTECCION

-GEL HIDROALCOHOLICO, ANTISEPTICO

-TERMOMETROS NO INVASIVOS

-MAMPARAS INTERPERSONALES

-CONTENEDORES PARA LA RETIRADA DE EPIS

-PAÑUELOS DESECHABLES