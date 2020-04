Creciendo Juntos pide que las parturientas con COVID puedan estar acompañadas

En estos días, los tests de detección del coronavirus están llegando a todas las embarazadas de la provincia de Zamora, y aunque no se encuentren mal todas podrán saber si son contagiadas asintomáticas. Según los estudios llevados a cabo en los escasos cuatro meses desde que se descubrió este coronavirus, no hay evidencias de que el virus afecte de forma diferente a las mujeres embarazadas, no parece que produzca malformaciones fetales y tampoco parece existir una transmisión vertical del virus de la madre al feto a través de la placenta. Ni siquiera se ha aislado el virus en la leche materna.

Por lo tanto, una mujer embarazada no debería temer -no más que cualquier otro sector de población joven- a dar positivo en COVID-19. Sin embargo, en Zamora, para una mujer que esté en la última etapa de su embarazo dar positivo podría suponer verse sola en un momento tan delicado como el parto, sin ninguna persona de confianza a su lado.

Desde el Hospital Virgen de la Concha quisieron informar al inicio de la pandemia a todas las embarazadas de cómo se va a llevar a cabo la atención tanto durante el embarazo como en el parto y en los días posteriores. Según el documento que se proporcionó a todas las futuras madres, se garantiza el acompañamiento -por una sola persona- a todos los casos negativos en COVID-19, peno aclaraba si se garantizará este mismo derecho a las mujeres que den positivo al virus.

Cada hospital de Castilla y León ha preparado un protocolo diferente para estos casos excepcionales en los que una parturienta es positivo en COVID-19, y de acuerdo con la información difundida desde la Asociación Castellano Leonesa de Matronas (Ascalema) en el caso de Zamora no se permite la entrada de ningún acompañante ni durante el parto ni en planta. Estos motivos han llevado a la asociación Creciendo Juntos Zamora a enviar una carta al Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Virgen de la Concha de Zamora para pedir que reconsideren este punto y garanticen este derecho de todas las madres. La misiva, que también está colgada en Change.org, donde ya ha recibido un centenar de apoyos, comienza agradeciendo el esfuerzo que hacen en estos días todos los profesionales sanitarios de Zamora y reclaman que reciban todo el material necesario para su protección. En relación al parto, la carta recuerda que la Organización Mundial de Salud ha determinado que "todas las mujeres embarazadas, incluso cuando se sospeche o se haya confirmado que tienen COVID-19, tienen derecho a recibir una atención de calidad antes, durante y después del parto", lo cual incluye "estar acompañadas de una persona de su elección durante el parto". En la misma línea se han pronunciado el Ministerio de Sanidad, la Federación de Asociaciones de Matronas de España y la Iniciativa para la Humanización del Nacimiento y la lactancia (IHAN).

Por todo ello, desde Creciendo Juntos Zamora solicitan al Virgen de la Concha "que se hagan eco de los ejemplos de los hospitales que están realizando una atención a la mujer durante el parto, incluyendo siempre el acompañamiento".

Los profesionales sanitarios que atienden el parto deben de tener equipos de protección para no contagiarse que también podría utilizar el acompañante. En el caso de Zamora, recuerdan desde Creciendo Juntos, hay menos de 900 nacimientos anuales (unos dos partos y medio al día en 2018), por lo que "la carga asistencial en el área de paritorio permite que la calidad asistencial no se tenga que ver afectada".