Azehos confía en trasladar las fiestas y salvar "un poco de un año horrible"

La Asociación de Empresarios de Hostelería, Azehos, confía en que las Ferias y Fiestas de San Pedro se puedan trasladar al comienzo del mes de septiembre, como plantea el Ayuntamiento de Zamora a la espera de la evolución de la epidemia de coronavirus. "Sería la única solución para no perder también esta celebración y un pequeño balón de oxígeno en un año que se antoja nefasto para el sector", asegura Óscar Somoza, presidente de los hosteleros zamoranos.

La hostelería, de momento, no tiene más remedio que permanecer a la expectativa y "a la espera de una instrucciones claras". Azehos pide a los bares y restaurantes zamoranos que, de momento, se abstengan de comprar mamparas "u otros elementos de separación" a la espera de que "el Gobierno emita unas instrucciones claras sobre cómo debemos actuar". Somoza explica que el sector "no está ahora para realizar inversiones que después sean innecesarias o que no den el retorno esperado. A día de hoy tenemos que tener los pies de plomo, no podemos movernos y tenemos que estar preparados para todo", apunta Somoza.

Por lo demás, la patronal de la hostelería considera "complicado" que un negocio sea viable si se limitan los aforos. "En Zamora la facturación anual de muchos restaurantes y hoteles depende en gran medida de los días que llenas. Son esos 70 u 80 días los te dan realmente los beneficios. Si esos días los perdemos... será complicado que un negocio de este sector sea realmente rentable", aseguran los representantes del sector.

Compensaciones

De otro lado, Azehos pone sobre la mesa la necesidad de compensaciones económicas para la hostelería. "Es cierto que hemos podido quitarnos muchos costes laborales, pero no es solo eso lo que tenemos. También pagamos facturas, aunque sea los mínimos. Alquileres, hipotecas, impuestos... Necesitamos una inyección económica", resume.