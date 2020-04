El Ayuntamiento de Zamora retrasa el cobro de la tasa de terrazas

El Ayuntamiento ha retrasado hasta el mes de septiembre el cobro de la tasa por terrazas de la hostelería de la capital. Además, se han ampliado aún más los plazos tributarios ya alargados previamente, hasta el 30 de mayo con motivo de la nueva prórroga del estado de alarma. "Al tiempo se establecen nuevas medidas de flexibilización fiscal dirigidas especialmente a los contribuyentes que puedan tener dificultades de liquidez en este momento".

En detalle. Por lo que refiere a las terrazas, el periodo de pago voluntario se amplía hasta el 30 de septiembre y los recibos domiciliados se girarán el 21 del mismo mes. Durante el tiempo que no se hayan podido instalar las terrazas, no se cobrará. La parte que corresponda a periodo no utilizado de los recibos domiciliados se devolverá de oficio.

Por lo que respecta a los vehículos, el fin del periodo de pago voluntario del IVTM se amplía hasta el 8 de julio. El periodo de pago del agua se alarga hasta el 30 de mayo.

Con todo, el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, hace un llamamiento para que solamente devuelvan los recibos quienes tengan realmente dificultades para pagarlos en este momento, ya que no supone una exención sino que se volverán a girar una vez que pase la actual situación.

El concejal de Hacienda recuerda que, como responsable del desarrollo de la ciudad, el equipo de gobierno del Ayuntamiento tiene el propósito de que "nadie se quede atrás" a causa de esta situación de alarma, para lo que se están implementado medidas de apoyo a los que más están sufriendo esta crisis económica provocada por la COVID-19, como la dotación de un fondo de un millón de euros, ampliables en caso necesario, para ayudar directamente a los profesionales autónomos, obligados al cierre de sus negocios o que han visto reducida a la mitad su actividad. Pero es consciente de que para llevar a cabo esa política de reparto equitativo de la riqueza para que todo el mundo progrese más o menos igual, necesita ingresos, y la única fuente son los tributos. Diego Bernardo reconoce que los tributos "son impopulares, pero necesarios"; y también es consciente de que hay muchos ciudadanos que están pasando dificultades en estos momentos, "y por eso tomamos estas medidas que puedan llegar a permitir a quien peor lo está pasando, aplazar el pago de los tributos municipales mientras dure el Estado de alarma".