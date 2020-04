"El macroestudio dará una visión general, pero los test masivos son fundamentales"

La realización de test masivos a la población sería la mejor manera de asegurar un correcto desconfinamiento, asegura el zamorano Ricardo Jara, biólogo, bioquímico y fundador de la empresa Immunostep, una firma radicada en el Parque Científico de Salamanca que se dedica al diseño y fabricación de kits diagnósticos, en su caso aplicados a enfermedades como el linfoma. Jara analiza por qué pueden estar fallando muchas de estas pruebas que vienen de China y reclama un mayor músculo industrial y científico en el país para hacer frente con mayores garantías a crisis como la actual del coronavirus.

-¿Con qué objetivo nació su empresa?

-Nuestra empresa se dedica al desarrollo y fabricación de productos que se utilizan en citometría de flujo, es decir, a la investigación y, fundamentalmente, en el campo diagnóstico de endopatías malignas como linfomas o leucemias. También en enfermedades de tipo inmunológico o el SIDA, que al fin y al cabo, viene dado por un virus que provoca inmunodeficiencia.

-¿Han comenzado a hacer algún tipo de test sobre el coronavirus? ¿Se podrían fabricar aquí al lado, en Salamanca?

-Así es, estamos intentando fabricar este tipo de pruebas en colaboración con algunos grupos de investigación importantes en el ámbito nacional. La idea es que, si el kit funciona, se pueda fabricar y comercializar en Salamanca, claro. Lo que ocurre es que la capacidad industrial de un país condiciona el producto: no es lo mismo producir mil test, que hacer un millón.

-¿En qué se parecen los test que usted fabrica con los que detectan el coronavirus?

-Se basan en lo mismo. Los test de citometría de flujo para las leucemias se basan en anticuerpos. Desarrollamos anticuerpos de ratón que reconocen los antígenos humanos para poder ver si están o no. Y los test serológicos, como el del coronavirus, también están basados en la detección de anticuerpos. Trabajamos con la misma materia prima, aunque no sirvan exactamente para lo mismo. En todo caso, el desarrollo desde cero de cualquier tipo de test lleva meses, o al menos muchas semanas de trabajo intenso, en ningún caso algo que se pueda producir en unos días.

-¿Todos los test del virus SARS-CoV-2 sirven exactamente para lo mismo?

-Hay distintos tipos de kits. Por un lado están los PCR, que permiten evaluar si el paciente está infectado en ese momento, si sufre la enfermedad, ya que detectan la carga vírica y sirven para diagnosticar la enfermedad. Los PCR son muy sensibles y su desarrollo es también más corto, de ahí que funcionen bien y existan bastantes en el mercado. En el caso actual, ha habido un problema de suministro, no de sensibilidad. En un primer momento, hacían falta los kits y cuando había suficientes, con empresas españolas fabricándolos, han comenzado a faltar los de extracción del RNA.

-¿Hay de otros tipos?

-Están los test inmunológicos, basados en anticuerpos. Dentro de este grupo, los hay que detectan la carga viral, las proteínas del virus. Se trata de ensayos que permiten hacer el diagnóstico si en ese momento el paciente tiene virus en el cuerpo y está infectado. Y luego están los test serológicos, los que están dando más problemas en la actualidad. Se trata de inmunoensayos que permiten detectar si el sistema inmune de la persona ha desarrollado anticuerpos frente al virus.

-Es decir, los famosos "test rápidos, ¿cuál es el funcionamiento en este caso?

-Hay distintos tipos de inmunoglobulinas, principalmente la IGM y la IGG. La IGM es la que el sistema inmune genera en la primera semana de infección. No es muy refinada, pero suficiente para combatir inicialmente al virus. La IGG se genera pasada la semana, cuando el sistema inmune ha estado en contacto con el virus, ha pulido la respuesta, por decirlo de alguna manera. Es ya una respuesta inmune mucho más precisa.

-Si el PCR es más preciso, ¿por qué son necesarios los otros test? ¿Simplemente porque son más rápidos?

-Los llamados test rápidos no dicen si el paciente está enfermo en el momento de aplicarlo, sino si su sistema inmune ha pasado la infección, incluso sin haber contraído la enfermedad. Es decir, si el sistema inmune ha estado en contacto con el virus y ha desarrollado las defensas: los anticuerpos. Actualmente, son los que tienen más interés -también de los que estamos más necesitados- porque nos permitirían evaluar el estado de inmunidad de la población en general. Es decir, cuantas personas han pasado por la enfermedad y podrían estar inmunizadas. Al menos, es lo que se cree. Es lo que se llama inmunidad de rebaño o de grupo: cuando haya un 60% de la población inmunizada, el problema se ha resuelto, ya que el número de contagios por infectado está por debajo de uno. En todo caso, aún se está estudiando si alguien que ha contraído la enfermedad puede volver a recaer o no. Es un paso fundamental para volver a la vida normal.

-Sin embargo, esto se puede saber con el macroestudio de 60.000 personas que pondrá en marcha el Gobierno la próxima semana, ¿verdad?

-Se trata de tomar una muestra de 60.000 personas para hacer una estadística. Es un muestreo amplio que nos va a permitir saber cómo estamos, pero lo ideal sería que, por ejemplo, una empresa, una universidad o cualquier tipo de organización supiera si la población ha pasado no la enfermedad, si es necesario o no el confinamiento. De ahí que sea importante la aplicación de los test de forma masiva. Conocer la inmunidad de grupo no resuelve los problemas de la cuarentena o de cómo hacer el confinamiento. Podemos tener una idea general, pero la pregunta es, en mi caso personal en la Universidad de Salamanca, ¿se abre o no? ¿Se pueden empezar a dar clases o no? Es decir, problemas concretos que hay que analizar caso por caso. Hacer eso con el macroestudio es difícil, al carecer de la visión completa que da la realización de test masivos.

-Sin embargo, los test pueden detectar cómo está la población en un momento determinado. ¿Habría que seguir haciéndolos continuamente?

-Los test serológicos, en concreto el IGG, no es necesario hacerlos todas las semanas. El sistema inmune, teóricamente, va a tener los linfocitos que reconocen la infección por un largo periodo de tiempo. Ya se sabe que la persona ha estado en presencia del virus y que ha respondido bien.

-¿Por qué ha habido tantos problemas con los test defectuosos?

-El problema de la sensibilidad de los kits probablemente radica en que el desarollo ha sido rápido y la validación corta, o casi nula. También puede suceder que el RNA haya sufrido algún tipo de mutación, aunque sea pequeña, entre una cepa de Wuhan y otra de España. Esto sería, en cualquier caso, un problema menor.

-¿Por qué se han podido comercializar con estos fallos?

-La legislación actual permite a un fabricante poner en el mercado un producto que se puede autocertificar. En el caso de España, únicamente comunicándolo a la Agencia del Medicamento. No hace falta ningún otro tipo de control.

-Se ha hablado de una fiabilidad en torno al 63%, ¿se trata de un porcentaje demasiado bajo?

-Una sensibilidad o fiabilidad del 63% es muy poca. Dese cuenta de que una fiabilidad del 50% es como no tenerla, cero. Así que, la que me indica es muy baja. Lo ideal sería aproximarse a 100, aunque depende de lo que se esté buscando con la herramienta. En determinados casos, sensibilidades por debajo del 90% también son útiles.

-Un problema añadido a la fiabilidad es la escasez...

-Llevamos así desde el principio de la pandemia y los test no están funcionando, al menos, los serológicos. Las PCR y las biologías moleculares sí se están llevando a cabo y las hay. Ha habido varios ofrecimientos para la acreditación. En concreto, en Castilla y León hay varias universidades que hacen este tipo de diagnóstico. La acreditación ha llevado un tiempo y ahora existe una capacidad suficiente, incluso para el reactivo. Dentro de lo que es la biología molecular, ahora el factor limitante está en los kit de extracción de RNA. Hay mucha demanda en el mercado y sería interesante que hubiera más para que algunas cosas no se pararan.

-En su opinión, ¿por qué el virus ha progresado más en Italia o España que en Alemania?

-No soy epidemiólogo y, por tanto, no puedo explicar los motivos epidemiológicos. Si es, por ejemplo, porque culturalmente somos países distintos. Probablemente, haya un conjunto de factores, pero, cuantificables y que tengamos ahora claros, al menos hay dos: el número de test y el volumen de camas UCI. Es decir, el sistema sanitario alemán se encontraba mejor preparado y dotado y la industria alemana estaba también mejor preparada y dotada para poder proveer al país de los test necesarios. Y eso es así. De hecho, parece que en el ámbito sanitario hemos pasado ya lo peor, mientras que en el caso de los test, aún estamos peleando.

-¿Esta crisis obligará a replantearnos la necesidad de contar con una investigación y una industria más potente?

-De manera global, no solamente España, sino muchos países han delegado la fabricación en terceros países, como China u otros, por una cuestión de costes. Esta experiencia nos permite darnos cuenta de que hace falta músculo para poder responder a este tipo de casos. A principios de febrero, incluso dentro de la Unión Europea, en Francia o en Alemania se bloqueó la salida de material -mascarillas, guantes o batas- en una zona, en teoría, de libre tránsito de personas y mercancías. Es decir, que o tienes la industria en España o estás vendido. Todo lo que tiene que ver con la sanidad pública o la investigación no es un gasto, sino una inversión. Hay que plantearlo como músculo de país: cuanta más inversión, más gente y más masa crítica tengamos, mejor para todos. Debemos intentar contar con una industria que sea capaz de trasladar toda esa investigación a productos, con capacidad suficiente para poder responder ante una crisis.

-¿Y Alemania sí tenía ese músculo?

-Alemania se ha fabricado sus propios test, no ha tenido que comprárselos en China o Corea del Sur. Es decir, ya había un industria con capacidad suficiente como para hacer todo lo que el país necesitaba de forma relativamente rápida y de manera eficaz. La capacidad industrial de España es inferior a la alemana, por supuesto, y eso también se nota, combatiendo este tipo de pandemia. Al final todo cuenta, no solo el sistema sanitario.