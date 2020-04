La Junta recurrirá al registro civil para conocer la cifra real de fallecidos COVID

Los certificados oficiales de defunción en poder de los registros civiles es una de las fuentes de información que se propone utilizar la Junta de Castilla y León con el fin de conocer cuántas vidas se ha llevado la epidemia de coronavirus, consciente de que las cifras oficiales que constatan 172 muertes en Zamora pueden ser una cifra que se situé por debajo de la real.

No parece que el departamento que dirige Verónica Casado (Sanidad) o el de la zamorana Isabel Blanco (Familia) tenga intención de ocultar nada y de hecho facilitan con pelos y señales los datos de los que disponen diariamente. Sanidad tiene un registro en el que cuenta a los enfermos confirmados de COVID que fallecen en el hospital, que son 71, tras los tres que se sumaron ayer. Esta cifra es certera, ya que las muertes en el hospital están plenamente documentadas y desde el principio se hicieron pruebas a los ingresados. Pero tienen una limitación importante: dejan fuera a quien haya fallecido fuera del hospital.

Hay una segunda fuente que son los datos de la Consejería de Familia, que todos los días monitariza a los geriátricos e internados sociales de la provincia para dar a conocer la realidad en estas instituciones. En este caso son 184 los fallecidos desde el inicio de la pandemia, y de ellos algo más de la mitad relacionados con el coronavirus. De estos 101 fallecidos por coronavirus, 43 estaban diagnosticados de la enfermedad y otros 58 fallecieron son síntomas. En este caso se contabilizan así porque sobre todo al principio de la pandemia las pruebas no llegaban a las residencias de ancianos, por lo que no había manera fiable de saber si las muertes se debían o no a esa causa. Ahí puede estar una fuente de infravaloración de los fallecimientos, en esas primeras semanas en las que no se contabilizaron los enfermos COVID por falta de pruebas.

Un dato llamativo es que casi la mitad de los fallecimientos se han producido en los tres centros responsabilidad de la Junta, aunque su capacidad es de menos del 10% de las plazas. Así, de 4.392 residentes que viven en el total de residencias de Zamora, solo 385 viven en centros de titularidad autonómica, como el Virgen del Yermo, Los Tres Árboles o Los Valles de Benavente. En estos tres centros se han producido 20 de los 43 fallecimientos con coronavirus diagnosticados y 27 de los 58 muertos con síntomas de la enfermedad.

Pero aún hay personas que pueden estar falleciendo fuera de hospitales y residencias y también puedan haber sido por coronavirus. Y también ha intentado contabilizarlos Sanidad, recurriendo a los datos del programa informático Medora, que utilizan los médicos de Atención Primaria. Unos datos cuyo principal inconveniente es que no son pacientes confirmados con pruebas y cuya principal ventaja es que permiten dibujar un mapa de fallecimientos por zonas básicas de salud, del que informa también puntualmente la Junta. Estos datos registran 80 muertes, pero pueden estar condicionados también por la existencia de residencias en el ámbito de actuación de los centros de salud. Solo así se explica que por ejemplo Puerta Nueva, con 13 fallecidos, Toro con 18 , Benavente Norte, con 11 o Zamora Norte con 9 tengan más fallecidos que otras zonas, como Virgen de la Concha, con muchos más infectados.

Una última fuente es la comparación de la mortalidad observada durante la epidemia en comparación con la que se produjo en los mismos meses de años anteriores. De momento sólo están los datos de marzo, que no reflejan ningún incremento de mortalidad en la provincia de Zamora.

Kits y Fermoselle

Por otra parte, Casado informó de la llegada a Zamora de más de diez mil test (517 cajas de 20 unidades cada una) de diagnóstico rápido con destino tanto a residencias como sanitarios y profesionales esenciales. Señaló que el aumento de casos en Sayago (de 31 en total 15 se han detectado en las últimas dos semanas) se debe a que se hicieron test en la residencia de Fermoselle.