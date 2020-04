"Hemos aprobado este reto tecnológico"

Ya ha pasado más de un mes -con unas atípicas vacaciones de Semana Santa de por medio- y los alumnos del colegio Sagrado Corazón de Jesús-Amor de Dios de Zamora se han acostumbrado a ver a sus profesores a través de la webcam y a seguir las clases desde su ordenador, ayudados por las herramientas de Google for Education, la plataforma que utilizan en ese centro para afrontar de la mejor manera posible este tercer trimestre.

El cambio ha sido para todos los niveles educativos, desde los pequeños de Infantil hasta aquellos que este año finalizan su andadura en el colegio con 2º de Bachillerato. Desde 6º de Primaria, Lidia Mayo recuerda que sintió bastante tristeza el pasado 13 de marzo, último día de clase presencial. "Pensé que quizá no vería a mis compañeros hasta 1º de la ESO", calcula. Aunque al principio se preocupó por si sería capaz de seguir las clases online, reconoce que ahora le encanta esta opción de estudio. Con los normales altibajos, prefiere ver el vaso medio lleno en esta pandemia y aconseja que cuando uno esté triste, "deje de pensar, porque a veces la cabeza es nuestro peor enemigo".

Hugo Tuero, de 1º de la ESO, apunta que las videollamadas de profesores, familia y compañeros le ayudan a sobrellevar esta situación. "Pensar que puedo contar con ellos me hace sentir en un estado agradable y sin estrés, aunque siempre cuento con la ansiedad que supone no poder salir a la calle o pensar que mucha gente muere cada día y que hay personas que todavía no se lo toman en serio", lamenta. Considera auténticos héroes a los que continúan con sus trabajos, desde sanitarios hasta voluntarios, y agradece el esfuerzo de sus profesores "para que todos podamos unirnos a sus video clases y por que entendamos sus explicaciones".

Cursando 2º de la ESO en el colegio está Alba Aldonza Vega, quien se ha esforzado "por recuperar la normalidad que tanto echamos de menos. En medio de toda esta situación de emergencia tenemos que reconocer lo afortunados que somos pidiendo llevar a cabo una educación a distancia", agradece. Ella sigue con los mismos horarios escolares aunque no salga de casa. "Si nos surge alguna duda, los profesores están conectados en todo momento y te la solucionan", afirma. "Creo que esto es un reto tecnológico que estamos aprobando todos y con buena nota. Particularmente, prefiero el contacto físico, el aprendizaje tradicional, el poder hablar con los compañeros. Pero este virus nos está llevando a todos a una misma situación y quizás esto nos haga valorar esas cosas de nuestra rutina diaria a la que antes no prestábamos atención", añade.

Paula Crespo, de 3º de la ESO, señala que se sintió un poco "desconcertada" el primer día que tuvo que quedarse en casa. "No sabía cómo íbamos a trabajar, pero los profesores lo tenían todo planeado y el cole contaba con las herramientas para poder continuar trabajando, así que no fue un caos como esperábamos", recuerda aliviada. La tecnología se ha convertido en instrumento indispensable. "Mi madre dice que los jóvenes estamos demasiado pendientes de ella, pero en este caso hemos podido demostrar que no solamente sirve para nuestro ocio, sino también para trabajar", valora.

Sara Abril, de 4º de la ESO, ha vivido muy de cerca esta crisis, ya que sus abuelos tuvieron coronavirus. "Afortunadamente, lo han superado", declara. En su caso, vive en una casa con sus padres, dos hermanos pequeños y un perro. "Convivimos perfectamente, solo sale de casa mi padre para trabajar, y el resto solo para pasear a mi perra Abril o a hacer la compra", explica. Sobre los estudios, admite que nunca pensó que echaría tanto de menos volver a clase. "Los profesores están haciendo un gran esfuerzo e intento llevar una rutina diaria, conectándome por la mañana y haciendo los deberes para tener las tardes libres", describe.

En su último curso en el colegio y con la EBAU en el horizonte, Jimena Macías Crespo se preocupa por la falta de información sobre la prueba, "lo que incrementa nuestra preocupación". En su caso, organizó una rutina diaria "combinando horas de trabajo y estudio, de tiempo con la familia, ejercicio y sueño. Pero hasta la propia rutina acaba cansando ya y generando más agobio que el que ya teníamos por el curso", confiesa.

Su compañera Iris Manso subraya que "nadie estaba preparado para algo así", teniendo que dejar de lado muchos planes. "Estamos en un curso que conlleva decisiones muy difíciles y despedidas, que se han adelantado", observa. Su miedo se justifica en tener que enfrentarse a una EBAU "como nunca nadie antes la había hecho", pero subraya el esfuerzo por ayudar de sus profesores.