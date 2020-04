Más de 16.000 niños y niñas de Zamora pueden salir este domingo a la calle

Hasta 16.119 niños zamoranos por debajo de catorce años -dato obtenido del Instituto Nacional de Estadística- podrán salir hoy a la calle tras mes y medio de confinamiento. Aunque serán paseos de una hora como máximo y a menos de un kilómetro de sus casas, los niños podrán correr, saltar y llevar sus propios juguetes, ero siempre bajo la supervisión de un progenitor o cuidador y siempre siguiendo las indicaciones de distancia e higiene.

Los niños disfrutarán, si sus padres así lo ven conveniente, de paseos cortos entre las 9 y las 21 horas, si bien no podrán hacerlo aquellos menores que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario por diagnóstico de coronavirus, o que se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona diagnosticada o con síntomas.

Podrán pasear por cualquier vía o espacio de uso público, incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas que no estén a más de un kilómetro del domicilio, pero no se permite acceder a "espacios recreativos infantiles al aire libre, así como a instalaciones deportivas". Podrán hacerlo acompañados de un juguete, siempre bajo el sentido común de un adulto, así como patinetes, bicicletas o patines. Si bien la idea es que puedan hacer ejercicio, correr y saltar, hay que evitar por todos los medios que toquen cualquier cosa de la calle.

La mascarilla no es obligatoria, pero sí recomendable ya que añade un grado de protección más. No obstante, si el niño no la tolera y empieza a tocarla, el daño puede ser peor. Lo mismo ocurre con los guantes, de modo que queda a juicio del adulto la decisión al respecto.

Al regreso a casa, el Consejo de Enfermería recomienda dejar los zapatos y los juguetes que se hayan llevado a la calle en una caja y limpiarlos. Llevar la ropa a la lavadora, lavarse muy bien las manos y la cara y, si es el caso, retirar los guantes y las mascarillas.