Una rogativa de San Marcos inédita hermana a Zamora y La Hiniesta a pesar del coronavirus

Ni saludo de pendones, ni intercambio de bastones entre Zamora y La Hiniesta ni toma de posesión de los nuevos mayoredonos de la cofradía de la Virgen de la Concha. Este año el coronavirus le ha dado la vuelta a todo el calendario festivo de la provincia. Sin embargo, la pandemia sanitaria no ha permitido -al menos, no del todo- la tradicional rogativa de San Marcos que cada año hermana a Zamora y a La Hiniesta de cara a la romería del municipio del alfoz. La celebración se reconvierte adaptándose a las circunstancias a través de pequeños gestos "que nos recuerdenque hoy es un día especial para el pueblo de La Hiniesta y para la ciudad de Zamora", recuerda el alcalde del municipio del alfoz, Ricardo Casas.

Ante esta situación, surge un día de San Marcos inédito donde a primera hora de este sábado el repique de campanas en el pueblo zamorano ya indica que hoy es un día especial. La publicación de un montaje audiovisual para invitar a los zamoranos al pueblo así como un aplauso dedicado a todos los antecesores que han transmitido la tradición y que ya no están son algunas de las iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de La Hiniesta para solapar, en parte, la ausencia de rogativa como tal.

Como cada año, el pueblo de La Hiniesta remite invitaciones para el Ayuntamiento de Zamora, la cofradía de la Virgen de la Concha y para los propios zamoranos, aunque en este 2020 lo hace con un matiz especial: el telón del coronavirus de fondo: "Este año el pueblo de La Hiniesta no asistirá a la ciudad de Zamora para el el desarrollo de la tradicional rogativa de San Marcos, pero ello no significa que rompamos más de siete siglos de una historia que, más allá de los gestos, implica la concreción de todo aquello que nos une en hermandad", describe la invitación. En este sentido, "seguiremos caminando hacia le futuro dejando un legado que recibimos y que se acrecienta en las fórmulas que la creatividad humana deja en cada tiempo", expone Casas en la invitación. El regidor de La Hiniesta no pasa por alto que "un pueblo que se empeña en revivir y abrir a nuevos horizontes sus tradiciones es un pueblo que resiste la fuerza de los vientos contrarios que arrecian durante la tormenta".

El texto deja patente la invitación a la romería de la Virgen de La Hiniesta que se celebrará, como cada año, el Lunes de Pentecostés, que este año cae en 1 de junio de 2020. Una romería que el coronavirus no dejará celebrar de la forma tradicional, pero "reinventaremos la forma de hacer a todos partícipes en esta romería que une a los pueblos y a sus gentes, de modo que todos podamos sentirmos hermanos".

Si te quedas con ganas de revivir la rogativa de San Marcos en su forma tradicional, en este vídeo puedes ver la celebración del pasado año.