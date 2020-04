Las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en la calle de Alonso de Tejada arrancan el lunes

Las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua potable en la calle de Alonso de Tejada arrancan el próximo lunes en dos tramos para originar menos molestias tanto a los vecinos como al tráfico rodado. El proyecto contempla la sustitución integral de la red actual, que es de fibrocemento y ha dado averías a lo largo de los últimos años, por unas nuevas de función dúctil en todo el tramo de la calle comprendido entre Arapiles y Doctor Olivares.

La instalacíon será de 335 metros de nuevas tuberías de 100 milímetros de diámetro, además de la renovación de los ocho nudos de conexión con la red de abastecimiento de las calles adyacentes y de las 28 acometidas domiciliarias existentes en dicha calle. Esta renovación beneficia por lo tanto también a las calles colindantes con las que existe interconexión en la red, como son las de Doctor Olivares, Toro, Doña Urraca y Arapiles. Además, se aprovechará para la instalación de un hidrante para el servicio de extinción de incendios.

La obra forma parte del programa de Inversiones Sostenibles del Ayuntamiento del pasado año y cuenta con un presupuesto de 90.000 euros. La ejecución de los trabajos conlleva la excavación y realización de zanjas que se espera causen las menores molestias posibles a los vecinos ya que es un momento en el que hay poco tránsito de personasy vehículos, así como cortes puntuales en el suministro que se avisarán adecuadamente. Una vez concluidas las acometidas se repondrá el solado de la calzada y aceras con pavimentos y adoquines idénticos o muy similares a los existentes. El periodo de ejecución de las obras es de un mes por lo que está previsto que concluyan a finales del próximo mes de mayo.

La primera fase abarcará el tramo de la calle comprendido entre Arapiles y Doña Urraca, por lo que el tráfico procedente de Diego de Losada por Doña Urraca se desviará a través de la propia calle Alonso de Tejada hacia la calle Toro y Leopoldo Alas Clarín o continuando por la calle de Doña Urraca hacia Doctor Olivares. No obstante al final de esta fase y para efectuar las conexiones, será necesario cortar la intersección con Doña Urraca por lo que tanto el acceso como la salida de los garajes situados en esta calle se efectuará por Doctor Olivares. La segunda fase comprende el resto del tramo entre Doña Urraca y la calle Toro, por lo que el tráfico proveniente tanto de Diego de Losada como de Arapiles se desviará obligatoriamente a través de las calles Doña Urraca y Doctor Olivares para continuar hacia la calle Toro o hacia Leopoldo Alas Clarín.

Durante la ejecución de las obras en cada uno de los tramos se compatibilizará en la medida de lo posible el acceso y salida de los garajes, si bien habrá algún momento puntual en el que es posible que no se pueda acceder a los mismos. En ese caso la empresa adjudicataria de las obras pondrá con antelación en la puerta de los propios garajes el aviso de las fechas y horas entre las que no se podrá acceder al estacionamiento, para que los propietarios de los vehículos decidan dejar el vehículo dentro si no lo van a utilizar o sacarlo a la calle para poder utilizarlo.