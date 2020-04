24 horas con Mario

"Estoy en el pueblo en una situación un poquito complicada, porque estoy sola, soy viuda, entonces me tengo yo que manejar con él. Mi hijo tiene conductas de vez en cuando bastante agresivas, está siempre conmigo, no me deja hacer nada. Desde que llevamos aquí creo que ha tenido cuatro días más o menos decentes, los demás han sido muy peliagudos. Es pegar, tirar del pelo, tiene mucha fuerza. Físicamente, lo llevamos bien: duchar, afeitar... esas cosas las hacemos a diario y no pasa nada, pero cuando tienes un día entero de te pego, te repito las cosas mil veces, no te dejo hacer nada... Los cinco minutos para ducharme es lo único que tengo. Hay días que lo llevo muy mal, quiero que no amanezca o que se haga de noche cuanto antes. Todo el día es así, psicolóigicamente agota muchísimo". Soledad Codesal, madre de Mario, un joven con parálisis cerebral, ha decidido sincerarse en un vídeo para dar visibilidad a los problemas "extra" que plantean las medidas de confinamiento en determinados colectivos.

Y es que la atención durante las 24 horas del día de personas con ciertos tipos de discapacidad puede resultar un ejercicio agotador. "Sabemos que es lo que hay, que tenemos que aguantar, de acuerdo, pero psicológicamente quedamos muy tocados, el ánimo y las fuerzas se van agotando".

Una ayuda

Desde que se grabó el vídeo a la actualidad la situación ha mejorado para Soledad, ya que una hija ha podido desplazarse desde Madrid, donde vive normalmente, para echarle una mano, siempre con los oportunos informes que le han permitido esta posibildidad.

Y es que chicos como Mario tienen sus particularidades y acostumbrado a la rutina del centro de la Asociación de Parálisis Cerebral de Zamora, el confinamiento supone un cambio radical. "Ellos tienen sus rutinas en el centro y no es como estar en casa. Porque todo el día aquí se vuelven muy tiranos", mientras que en los centros mantienen una mayor disciplina que en el hogar. Aparte de que tienen una mayor actividad, diferente a la que se puede hacer en casa tantas horas, con más momentos propicios para el aburrimiento, sobre todo, en personas que no tienen iniciativa para emprender tareas. "Como le gustan los coches, hacemos murales con los coches y también salimos al huerto", pero no es lo mismo que la rutina que vive en los días normales, cuando podía ir a su centro.

Y es que Mario, con 36 años, tiene una gran fuerza física y es díficil de manejar para su madre ,sobre todo si se pone agresivo.

Las normas de confinamiento, por fortuna, permiten salir a dar un paseo por la tarde por el pueblo, manteniendo las adecuadas medidas de distanciamiento social y con los oportunos permisos, para no tener problemas ni con los agentes de la autoridad ni con el resto de los vecinos.

En definitiva el de Soledad es solo un ejemplo de las dificultades que presenta el confinamiento para algunos colectivos de nuestra sociedad.