Mayores solos, pero activos

"En mi casa no entra nadie", "esto no lo había vivido nunca", "no lo tengo que pensar, porque si lo pienso es mucho peor", "yo no salgo ni a tirar la basura, hay que cuidarse" . Son algunas de las explicaciones que dan personas mayores que desde el pasado 14 de marzo están "más solas que nunca" en casa.

Lourdes Pérez, a sus 92 años, es un ejemplo de energía positiva. Siempre con una sonrisa en los labios le gusta conversar con la familia y de vez en cuando sale con su hermana a tomarse algo. Pero ahora no puede hacerlo. "Yo tengo mucha paciencia. Salgo a la terraza, para que me dé un poco el sol, y luego entro y no se me hace muy pesado. Comprendo que la gente que vive en casas pequeñas lo tienen que pasar mal, pero yo, gracias a Dios, no me puedo quejar. Casi agradezco no tener que salir", asegura.

Lourdes vive en Benavente y asegura que "estoy continuamente informada, es lo único que hago a lo largo del día. Me gusta saber cómo está el tema". Asegura que su día a día no difiere mucho de antes del confinamiento. "Las piernas ya me juegan una mala pasada, pero mi hermana siempre me anima a salir. Estos días ya parece que estoy hasta un poco atontada", asegura. Lourdes explica que cada día se levanta y se asea como si fuera a salir a la calle, "el pelo, la cara y todo y me gusta asomarme al balcón mucho, pero es que no pasa ni un alma. Pero ya a mis 92 años ya lo he visto todo, soy más vieja que la Cuesta del Río", dice entre risas.

En el día a día "me traen la comida de Zamora, así que no tengo que ir a hacer la compra y mi hija, que vive encima de mí me hace la compra del pan y la fruta. Pero no entra en casa. En mi casa no entra nadie, porque quieren cuidar de mí". Ella misma se controla la diabetes e intenta pasar el día entretenida con las conversaciones que mantiene por teléfono. "Hablo con mi hermana Tere, porque amigas ya no tengo, todas han fallecido, lamentablemente. Y he sentido mucho no poder despedirme de gente que ha fallecido estos días, eso me supone un mal trago".

Resignada, Lourdes asegura que seguirá en casa el tiempo que haga falta. "Son órdenes que hay que aceptar por el bien de todos. Siento no poder ver a mis hijos como antes. Mi hijo trabaja en el hospital y antes venía todos los días a verme y ahora pues no nos vemos". E insiste en que "yo me encuentro bien y estoy bien en casa. Ahora me está dando el sol en la terraza, así que saldré un rato".

Beatriz tiene 74 años y asegura que "me ha costado adaptarme a estar sola en casa puesto que, ni cuando me quedé viuda he estado sola. Para mí esto ha sido muy duro algunos días pero hay que tirar para adelante. Al principio tenía una pena muy grande, porque yo siempre soy una mujer muy activa. He dado clases de bordado y de ganchillo. Colaboro con las asociaciones del Azhéimer, el Cáncer y Cruz Roja. Lo que pasa es que ahora, como soy muy mayor, no puedo hacer nada".

Para entretener el tiempo ha retomado el bordado de un cuadro a punto de cruz y labores para los nietos con bolsas de plástico. "Pero es duro estar sola, extraño mucho estar con la gente, salir a dar un paseo por la Mota. Y lo que hago es no ver la tele. Me vuelve loca todo el rato hablando del bicho éste. No dan una noticia buena", asegura y explica que lo que hace para entretener el tiempo es escuchar "las cintas de música de jotas que bailé durante mucho tiempo. Ahora tengo que ponerme a bailar otra vez a ver si así me animo más", dice entre risas. Las videollamadas con los nietos asegura que le suben el ánimo y solo espera "que esto acabe pronto y pueda salir a dar un paseo, volver a la rutina".

Fidel Ponte, a sus 71 años, es un hombre muy activo. Vive en Benavente y desde que se jubiló ha buscado alternativas para entretener el tiempo libre. Entre ellas, colabora como voluntario en Cruz Roja y es una de las cosas que más echa en falta. "Nos llaman para ver qué tal estamos y bueno, echamos un parlado. La verdad es que al final gracias al teléfono están en contacto con la gente", explica y reconoce que el confinamiento le ha llevado a él y a sus hermanos, cada uno residente en ciudades distintas, a mantener un contacto prácticamente diario a través del WhatsApp.

Asegura que esta situación "se lleva por días". De modo que "unas veces te pones a probar un plato de cocina nuevo, otras veces a andar por el pasillo para no perder la forma, y si no pues a arreglar la casa". Él es pintor de profesional, "de los de brocha gorda", y ha dedicado parte del confinamiento a pintar una habitación, a recolocar cajones, a limpiar la cocina o a darle un nuevo color al pasillo. "Es un modo de pasar el tiempo, lo que se van acabando las ideas. Y ya hay que pensar en qué hacer mañana".

Para hacer la compra ha quedado con la tienda del barrio en llamar por teléfono para que le prepare la compra y "bajo un momento cojo la bolsa y para casa", explica. Para él las horas más pesadas son desde las ocho y media de la tarde. "Era cuando salía a tomar algo y a dar un paseo y ahora estoy en casa y se me hace muy largo".

Por su parte, Raquel Santiago, de 63 años, asegura que esta semana ya lo está llevando peor. "Lo cogí con mucho ánimo, sobre todo, los primeros quince días. Yo estoy acostumbrada a vivir sola y estar sola en casa. Pero esto es distinto". Intenta mantener la actividad haciendo ejercicio en casa, y se entretiene con la tele, aunque hay días que "no me entretiene nada, pero bueno ya vendrán días mejores", apostilla. Las llamadas de sus hijos y familiares, y poder ver a sus nietos por videollamada es lo que le levanta el ánimo.