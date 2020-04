Salir a la calle con responsabilidad

Las familias se preparan para la salida del confinamiento de los niños. A la espera de conocer las medidas que se tomarán por parte del Gobierno de cara a la salida a la calle después de semanas en casa, algo en lo que los distintos expertos están de acuerdo es en la responsabilidad de los padres para evitar poner en riesgo su salud.

Psicólogos, pediatras, orientadores o logopedas, así como los propios padres mantienen que estos días de confinamiento no afecta a todos los menores de la misma manera. Aspectos como la situación social, el tipo de vivienda, el acceso a las nuevas tecnologías o el ambiente familiar son determinantes para hacer diferente el tiempo de encierro para las familias. Emocionalmente lo valoran de modo muy positivo pero señalan que hay que preservar físicamente el bienestar de los niños.

El representante de Zamora en la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León (APAPCYL) señala que "básicamente los niños deben salir por tiempo limitado, cerca de casa y sin contacto con otros niños" y añade que "las recomendaciones de distanciamiento que se pide a los adultos debe mantenerse para los niños pero es complicado que esa distancia social la adopte un niño. Lo importante es que los niños deben ir acompañados de un adulto y tener cuidado con las personas mayores". Añadió también que "si sales con tu hijo a un lugar donde no hay nadie y el niño corretea un poco y vuelves para casa no es lo mismo que si sales y comienzas a relacionarte con otras personas. Yo confío en que al menos al principio la gente va a mantener la distancia social, los padres tienen que ser responsables en este sentido". Añadió también que "hay que tener en cuenta que hay un gran desconocimiento de los niños y el coronavirus. No sabemos si transmiten mucho o no, si se contagian mucho o poco, si se contagian fuera o dentro de casa".

Explica también el pediatra que "los niños deberían de salir con mascarillas adaptadas para ellos", además de otras recomendaciones que ya se están adoptando para las personas adultas.

Por su parte, la psicóloga infanto-juvenil Mar Gallego incide también en que "la responsabilidad recae en los padres. Las medidas de protección que se están tomando para los mayores se tendrán que adoptar para los niños. Los niños están teniendo muy buena respuesta en los hogares. Pero lo cierto es que para una salida a la calle los niños tienen que estar aleccionados en casa de qué es lo que se puede y no se puede hacer cuando se sale. Los niños tienen preferencia lógica y natural por un encuentro social y eso no va a ser posible., no van a poder encontrarse con sus iguales y ponerse a jugar. Sí salir a tomar el aire pero tienen que saber en qué condiciones".

En esta salida se tendrá que tener en cuenta cuál es la edad de los niños. "Los más pequeños no tienen dimensión del peligro real que puede haber y tampoco tienen por qué tenerla. Eso genera ansiedad y no tiene lugar. Hay que hacer una educación preventiva".

Desde esta experta se valora positivamente esta salida aunque reconoce que "no existe una estadística única porque cada familia tiene una condición diferente. No es lo mismo una casa con un gran balcón en el que los niños pueden tomar el sol, que una casa sin luz. No es lo mismo hogares con espacios muy grandes, que casas que son más pequeñas con muchas personas y que a lo mejor se puede tener menos espacios personal. También hay que tener en cuanta de qué condición parte cada familia. No es lo mismo una familia colaborativa que una familia que no tiene esas costumbres de partida".

La logopeda Sara Prieto explica que "cuando hablo con los padres se les ha hecho muy difícil el confinamiento de los niños que a lo mejor tienen una discapacidad o autismo, o un TDH. Un TDH o un trastorno con hiperactividad no tienen permiso para salir y les ha costado muchísimo". En cuanto a la salida y la responsabilidad de hacerlo sin poner en riesgo la salud de los niños, Prieto considera que "creo que en eso entra el ser humano y responsable. Simplemente sabes que puedes salir con tu hijo pero no puede jugar con el vecino. Ser humano, no hay otra fórmula".

La orientadora María de los Ángeles Cadenas, del Departamento de Orientación del colegio Virgen de la Vega, señala una serie de pautas a tener en cuenta para afrontar esta salida escalonada de los niños a la calle: tener una rutina y orden diario, realizar recorridos cortos y siempre acompañados de un adulto, sin contacto con otras personas distintas a las que conviven con ellos diariamente, usar elementos de protección evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca a través de juegos o retos con pequeñas recompensas motivadoras, explicarles el distanciamiento social, cuidar nuestras relaciones y reacciones con otras personas, instaurar nuevas rutinas al volver a casa con especial cuidado del lavado de manos y desinfección de las suelas de los zapatos.

Mientras que la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA), Marina Álvarez, señala que "los padres están asumiendo un riesgo voluntario pero lo asumen. Abogar a esa responsabilidad. Siempre depende de las etapas. Pero sí viene bien sacarlos a la puerta de casa, darle un paseo pequeñito y volver para casa. Abogamos a la responsabilidad de los padres, sobre todo, de niños pequeños que más lo están demandando. A partir de esa edad no es una demanda tan grande".