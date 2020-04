La patronal rechaza la reapertura piloto en Zamora "sin garantías de actividad"

Los empresarios zamoranos rechazan la tesis que sitúa a la provincia como una de las pioneras en el regreso a la actividad. Son varias las razones que llevan al tejido económico del territorio a cuestionar esta decisión ya deslizada incluso por la Junta de Castilla y León, pero todas convergen en el mismo punto: el miedo a que sea un paso adelante y dos atrás. Lo primero, para los negocios, sigue siendo garantizar la seguridad de trabajadores y clientes. Pero, además, una reapertura significaría la pérdida de todas las ayudas establecidas de un golpe mientras la ciudadanía regresa de manera paulatina a la normalidad, lo que se traduce en más ahogo para sus cuentas. En hostelería se añade el problema de que, con la temporada estival a la vuelta de la esquina, no son pocos los negocios que se nutren principalmente de turistas y estos aún no podrían venir a la provincia, por lo que no encuentran el sentido a abrir precipitadamente.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zamora, Enrique Oliveira, apela a la "cautela" antes de hablar de una desescalada territorial. "Más que cuándo vamos a recuperar la actividad, deberíamos plantearnos cómo", indica el líder de la patronal. "Podemos abrir Zamora como prueba piloto, vale. ¿Va a ir la gente a comprar? ¿Cuánta? ¿Y cómo? A lo mejor, la medida resulta lo contrario de lo que buscamos", razona. En este sentido, y dado que todos los indicadores sitúan a Zamora como un territorio bien colocado en lo sanitario para la salida de esta crisis, la Cámara pide trazar un plan. "Sin precipitarnos, lo que sí podemos hacer es aprovechar la situación para anticiparnos por primera vez a los acontecimientos", comenta.

En la misma línea se mueve CEOE-Cepyme de Zamora, cuyo presidente, José María Esbec, sigue colocando la recuperación de la actividad en el momento en que finalice la crisis sanitaria y nunca antes en base a indicadores. "Es mejor esperar en esta situación, antes que abrir precipitadamente y tener que volver a cerrar por más tiempo", explica. Los pequeños empresarios, además, ven con recelo una reapertura sin la normalidad necesaria para que sus negocios sean rentables. Consideran, de hecho, que si la desescalada se inicia en Zamora, los ciudadanos no van a salir de compras lo suficiente para cubrir gastos; a lo que habría que añadir la eliminación de las prestaciones articuladas por el Estado. "No saldrían las cuentas", reconoce Esbec.

La hostelería, por su parte, ve aún más lagunas en este plan de desescalada. Óscar Somoza, presidente de Azehos, así lo explica. "Es sencillo: el sector hotelero depende del resto de España. Los zamoranos no van a ir a dormir a los hoteles de Zamora. Así que, mientras no se abra Madrid, que es el foco principal del negocio, no tiene sentido que nosotros abramos", zanja.

La patronal se muestra firme en contra de esta pionera reapertura, pero no es diferente en materia de sindicatos. Ángel del Carmen, líder de UGT en Zamora, manifiesta que "no por avanzar mucho quiere decir que salgamos mejor". De desescalada, ni hablar.