Cuarentena con estilo propio

Nadie niega la comodidad del pijama o el chándal para estar en casa, pero no cambiar de "outfit" durante el confinamiento puede llegar a dañar seriamente la salud, sobre todo la mental. Así opina el diseñador zamorano Raúl Madrid Manso, quien ofrece una serie de pautas para que los zamoranos no se olviden de ir a la moda, aunque sea para disfrutarla entre las cuatro paredes de sus hogares.

La primera regla para este profesional de la moda es quitarse el pijama cada mañana "y vestirse de una manera diferente cada día, para poder romper de alguna manera con el continuo espacio temporal y generar estímulos con uno mismo", aconseja. Y es que para Madrid Manso este acto tan cotidiano "evita parámetros mentales como la desidia" aparte de servir de guía para marcar cierta diferencia entre estas interminables jornadas. "Es una herramienta más que quizá a alguno le pueda parecer demasiado frívola, pero funciona muy bien para que nuestro cerebro llegue a identificar diferentes momentos", explica.

Esos momentos que hasta hace pocas semanas se marcaban según lo que hubiera ocurrido en el trabajo, por esa quedada con los amigos en un bar o en aquella compra que se hizo en una tienda especial. "Ahora no disponemos de esos estímulos y por eso el vestirse cada día de forma diferente puede ayudarnos mucho", considera. Además de convertirse en un acto "de mimo y de amor propio, incluso de autoconocimiento", apunta.

Uno de los "poderes" que tiene la ropa radica en el color, que es capaz de generar diferentes emociones. "No es lo mismo verte todos los días en pijama, con colores apagados y sin forma, a que un día te pongas unos vaqueros, una camiseta roja y una camisa de cuadros encima, con unas deportivas a juego, aunque sea para quedarse en casa. Inconscientemente, tu estado mental va a cambiar viéndote así, por lo que podemos utilizar los colores a nuestro favor en estos días", aplaude. "Obviamente, no es una pastilla ni magia, pero sí que es verdad que no somos conscientes de lo que significa vestirse, porque lo tenemos interiorizado como algo cotidiano, tanto como el respirar, y solo lo asumimos más cuando tenemos algún evento importante, lo que para algunos supone incluso un gran estrés", indica.

Considera que es una manera muy sana de emplear parte del tiempo del día y él se impuso esa norma desde la primera jornada de cuarentena. Sin embargo, no es una ley sagrada y entiende que haya días en los que a uno no le apetezca nada arreglarse. "Yo también estoy un poco harto de esa ola de positividad que hay últimamente, pero es cierto que se necesita para generar una bola de nieve de energía", reconoce.

La segunda regla de oro del diseñador pasa por abrir el armario e investigar qué se esconde dentro. "Seguro que todos tenemos cosas que no usamos, prendas que nos regalaron pero están en el fondo del cajón porque no nos acababan de convencer. Ahora es el momento de volvérselas a probar y echar un segundo vistazo. Puede que las redescubras y las reutilices", asegura.

También es una oportunidad única para los más tímidos. "Siempre hay gente que no se atreve con algunas tendencias, aunque le encanten, tiene ropa en su casa que al final no se pone y termina optando por los básicos, porque le da miedo sentirse observado", describe. "Ahora es su momento, solo en casa sin que nadie le vea, para que disfrute de la moda que tanto le gusta e incluso pueda hacer un poco el mamarracho", bromea. "La ropa también es ilusión", añade como lema.

Su último consejo se centra en el reciclaje textil. "Como ahora hay mucho tiempo, se puede hacer limpieza de armarios y ver qué prendas no usamos y podemos donar a alguna ONG. Pero también habrá otras a las que se les podrá dar una segunda vida de mil formas diferentes", sugiere, invitando a ver algún tutorial en Internet. "Ahora que todos tenemos lejía en casa podemos desteñir prendas o también cortar unos pantalones para convertirlos en bermudas", pone como ejemplos. "Es momento de ponerse creativos, porque hacer esto con la ropa genera endorfinas, algo muy beneficioso", subraya para finalizar.