Más de mil zamoranos participarán en el macroestudio del Gobierno sobre el virus

La Consejería de Sanidad está planificando en estos momentos cómo organizar la Atención Primaria, con un papel protagonista en la conocida como "desescalada", es decir, la vuelta paulatina a la normalidad social en cuando pase lo más crudo de la epidemia de coronavirus, cuando baje el número de nuevos contagios hasta acercarse a cero. La titular del departamiento, Verónica Casado, aseguró ayer, a pregundas de este diario, que no espera especiales dificultades para que este seguimiento de los posibles casos positivos que puedan aparecer se pueda hacer en los centros de salud rurales.

"La "desescalada" está ahora mismo en fase de planificación, hay cosas que tenemos que ajustar. Sí que es verdad que en el medio rural las salas de espera pueden ser más pequeñas, entonces tenemos que intentar cuidar la distancia y todos los elementos que consideramos claves a la hora de normalizar la asistencia". Por lo tanto, "habrá que intentar escalonar las visitas. Se seguirá haciendo con toda seguridad durante un tiempo la asistencia no presencial y en principio no esperamos que haya ningún problema para organizar en el medio rural. El hecho de haber puesto la cita previa en el medio rural ha permitido también hacer las consultas no presenciales", indicó la alto cargo, durante su comparecencia diaria ante los medios de comunicación.

Familias seleccionadas

Otro "encarguito" que se les viene encima a los profesionales de primaria es la realización de las pruebas a los 1.020 zamoranos componentes de las familias que serán seleccionadas para la realización del macroestudio nacional de seroprevalencia, que tiene como objetivo conocer el grado de inmunización que tiene la sociedad española al coronavirus. El estudio llegará a un total de 10.140 castellanoleoneses de entre los 60.000 españoles seleccionados y está previsto que comience el próximo lunes 27 de abril. La conssejera Casado está a favor de un estudio que se considera fundamental para tener una visión más completa del estado de la población ante la desescalada, pero lamentó los "bandazos" que ha dado el Ministerio en esta cuestión, ya que inicialmente se iba a encargar de la logística de Defensa. Ahora se tendrá que hacer desde la Atención Primaria de la Comunidad, que lleva un sobreesfuerzo por la pandemia, con una organización de recursos.

El PSOE pide refuerzos

La situación especial respecto al coronavirus que viven Zamora, Benavente, Toro y La Guareña ha llevado al Partido Socialista a pedir ante la Junta de Castilla y León que se refuercen los recursos en los centros de Atención Primaria para no ver interrumpido el buen funcionamiento de la sanidad pública. La elevada incidencia del COVID-19 en estos puntos concretos de la geografía provincial hace temer, a juicio de los socialistas, una falta de personal y de recursos técnicos que es necesario prever antes de que sean estos centros quienes asuman las labores de control y seguimiento de la enfermedad.