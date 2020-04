Aislamiento por partida doble

"Es como tener un doble aislamiento, aunque siempre las cosas se pintan peor de lo que son". Pedro Izquierdo vive en un piso interior en la calle Diego de Losada. Su confinamiento, como dice, se multiplica por dos. A la imposibilidad de salir a la calle se le suma la de no poder mirarla desde su ventana. Pero, como dice, la realidad puede ser exagerada. En su caso, el patio interior al que da su vivienda es amplio. Lo conforman tres edificios, tiene luz, hay vecinos en su misma situación, se hablan de ventana a ventana. No es tan malo.

En la ciudad de Zamora, existen casi 1.700 inmuebles completamente interiores; sin ventanas ni balcones a la calle. Pisos cuyos moradores no pueden siquiera asomarse a ver lo que ocurre en el exterior porque, sencillamente, no hay exterior. Un estudio elaborado por Idealista pone negro sobre blanco que el 4,2% de las viviendas tiene estas características en la capital. Pero también es de justicia aclarar que, en el caso de esta ciudad y su composición, es difícil encontrar lo que en el mercado inmobiliario se ha dado en llamar "zulos" sin apenas luz ni ventilación.

David García es un vecino de la calle de Sancho IV cuya vivienda también es interior. Pero tiene terraza y sol. Lo tienen también los edificios que conforman el extenso patio al que da su vivienda y que comprende la calle del Santo, la plaza del Cuartel Viejo y la plaza de San Esteban. "Es un piso interior, pero no", trata de explicar. "Es verdad que no vemos la calle, porque todas las habitaciones dan para este patio, pero también es cierto que existe un amplio campo visual que deja entrever buena parte de la ciudad", amplía.

En la calle Príncipe de Asturias, no son pocos los edificios que tienen viviendas orientadas únicamente hacia patios interiores. En uno de ellos vive Carlos Donado junto con otros dos compañeros de piso. "Puede que no tengamos la mejor vista del mundo, pero también estoy casi seguro de que aquí hay más luz que en los pisos que dan a Príncipe de Asturias", indica. No es algo baladí. Y es que los psicólogos ya se han afanado en explicar que la luz natural es necesaria en tiempos de confinamiento, especialmente para los más pequeños.

Pero, ¿realmente se echa de menos la calle, aunque sea por la ventana? En el caso de estos tres "vecinos de interior" la respuesta es no. "Aplaudimos igual que aplaude todo el mundo a las ocho de la tarde, vemos las mismas caras como supongo que ocurrirá en los exteriores y tenemos también esa tranquilidad sin tráfico que siempre hemos tenido", apunta Izquierdo. Hacia adentro, sí, pero tampoco está tan mal.