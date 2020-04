Los sindicatos exigen una "norma básica" nacional para el fin del curso escolar

El sindicato de profesores ANPE reclama que el Ministerio de Educación elabore una "norma básica" de cara al fin del curso escolar, con el objetivo de que sea de "obligado cumplimiento" en todo el territorio nacional. "Lamentamos que el Gobierno y las comunidades autónomas no hayan sido capaces de consensuar una normativa clara, lo que deja al albur de los gobiernos regionales decisiones que pueden afectar al principio de igualdad de oportunidades del alumnado", subraya el presidente de ANPE Zamora, Ramón Domínguez.

Lo que sí que agradecen es que se haya descartado la idea del aprobado general. "No puede ser de otra manera, va en contra del principio de autonomía de los centros, contra la libertad de cátedra y, además, perjudica al propio alumnado que se ha esforzado y trabajado y al profesorado que también ha hechos sus esfuerzos", argumenta.

Lo que no comprenden es que se señale una promoción con carácter general ni que haya suspensos. "Se trata, por una parte, de un desprecio a los profesores, al trabajo de los alumnos y generará una actitud desmotivadora en los estudiantes que se han esforzado en las dos primeras evaluaciones", advierte.

Conscientes desde ANPE que la repetición de curso es "algo excepcional", señala que ahora es el momento de centrarse en aspectos como el refuerzo de materias instrumentales básicas o de realizar programas de refuerzo a edades tempranas. Para el sindicato, los equipos deben decidir en qué casos se promociona y en cuáles no, como se ha hecho siempre En Infantil y en Primaria no recomendamos la repetición, pero sí si un alumno de 6º de Primaria no tiene fundamentos básicos en matemáticas o lengua", pone como ejemplo.